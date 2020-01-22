Опасное мясо и яйца: украинцам сказали, как обезопаситься от птичьего гриппа

Украинцам посоветовали временно отказаться от покупки курятины и яиц в местах стихийной торговли для избегания распространения птичьего гриппа.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, призвав покупать эти продукты только на официальных рынках и в магазинах.

Начальник Управления здравоохранения и благополучия животных Госпродпотребслужбы Николай Сонько отметил, что птичий грипп является трансграничным заболеванием, которое невозможно остановить на границе, поскольку основным фактором распространения являются инфицированные дикие перелетные птицы.

"В данный момент нет зарегистрированных случаев, чтобы источником заболевания людей птичьим гриппом было птичье мясо или яйца, но чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли", – добавил он.

Украинцам сказали, как обезопаситься от птичьего гриппа. Иллюстрация fermerplus.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму обнаружили вспышки свиного и птичьего гриппа. В больницу доставили первых пострадавших от болезней.

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