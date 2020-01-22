Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Опасное мясо и яйца: украинцам сказали, как обезопаситься от птичьего гриппа

414
Читать материал на украинском

Украинцам посоветовали временно отказаться от покупки курятины и яиц в местах стихийной торговли для избегания распространения птичьего гриппа.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, призвав покупать эти продукты только на официальных рынках и в магазинах.

Начальник Управления здравоохранения и благополучия животных Госпродпотребслужбы Николай Сонько отметил, что птичий грипп является трансграничным заболеванием, которое невозможно остановить на границе, поскольку основным фактором распространения являются инфицированные дикие перелетные птицы.

Новости
Первый случай в мире: китаянка заболела новым птичьим гриппом

"В данный момент нет зарегистрированных случаев, чтобы источником заболевания людей птичьим гриппом было птичье мясо или яйца, но чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли", – добавил он.

Украинцам сказали, как обезопаситься от птичьего гриппа. Иллюстрация

Украинцам сказали, как обезопаситься от птичьего гриппа. Иллюстрация

fermerplus.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму обнаружили вспышки свиного и птичьего гриппа. В больницу доставили первых пострадавших от болезней.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости