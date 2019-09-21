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Опасно для здоровья: врачи предупредили о вреде смартфона в туалете

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Привычка брать с собой в туалет мобильный телефон может послужить причиной возникновения геморроя.

К такому выводу пришли британские врачи. Они считают, что люди со смартфоном проводят в туалете намного больше времени, чем без него. Это может привести к образованию геморроидальных узлов, то есть к расширению вен заднего прохода и возникновению геморроя, сообщает The Sun.

Врач общей практики Сара Джарвис рассказала, что не стоит использовать приложения на телефоне во время похода в туалет. Она добавила, что проблема геморроя весьма распространена в Британии, просто люди "страдают молча". По ее словам, в среднем один из четырех взрослых британцев сталкивается с запорами.

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Джарвис добавила, что раньше некоторые просто "брали с собой в туалет хорошую книгу", а в наши дни ее заменил мобильный телефон. Доктор посоветовала блокировать устройство или оставлять его в другой комнате.

Доктор Лиза Акерли рассказала, что все, кто берет телефон с собой в туалет, рискуют покрыть его микробами. По ее словам, можно подцепить на свой девайс все: от норовируса до сальмонеллы. Однако врач посчитала, что люди не перестанут это делать, и дала несколько советов. Она отметила, что правшам стоит держать телефон в левой руке, сидя в туалете, и больше ничего не трогать ей до мытья рук. Так у микробов меньше шансов попасть на смартфон, а оттуда — в организм человека.

Издание сообщает об исследовании, согласно которому 57% британцев часто используют свой телефон в туалете. А 8% опрошенных "всегда" делают это.

Опасно для здоровья: врачи предупредили о вреде смартфона в туалете

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев дезинфицировать мобильные телефоны. По ее словам, на них регулярно собираются бактерии, которые могут угрожать жизни человека.

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Тема
Здоровье
Место
Великобритания
Теги
мобильный телефон здоровье
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