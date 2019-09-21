Опасно для здоровья: врачи предупредили о вреде смартфона в туалете

Привычка брать с собой в туалет мобильный телефон может послужить причиной возникновения геморроя.

К такому выводу пришли британские врачи. Они считают, что люди со смартфоном проводят в туалете намного больше времени, чем без него. Это может привести к образованию геморроидальных узлов, то есть к расширению вен заднего прохода и возникновению геморроя, сообщает The Sun.

Врач общей практики Сара Джарвис рассказала, что не стоит использовать приложения на телефоне во время похода в туалет. Она добавила, что проблема геморроя весьма распространена в Британии, просто люди "страдают молча". По ее словам, в среднем один из четырех взрослых британцев сталкивается с запорами.

Джарвис добавила, что раньше некоторые просто "брали с собой в туалет хорошую книгу", а в наши дни ее заменил мобильный телефон. Доктор посоветовала блокировать устройство или оставлять его в другой комнате.

Доктор Лиза Акерли рассказала, что все, кто берет телефон с собой в туалет, рискуют покрыть его микробами. По ее словам, можно подцепить на свой девайс все: от норовируса до сальмонеллы. Однако врач посчитала, что люди не перестанут это делать, и дала несколько советов. Она отметила, что правшам стоит держать телефон в левой руке, сидя в туалете, и больше ничего не трогать ей до мытья рук. Так у микробов меньше шансов попасть на смартфон, а оттуда — в организм человека.

Издание сообщает об исследовании, согласно которому 57% британцев часто используют свой телефон в туалете. А 8% опрошенных "всегда" делают это.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев дезинфицировать мобильные телефоны. По ее словам, на них регулярно собираются бактерии, которые могут угрожать жизни человека.

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