Опасно для мужчин: названы масла, которые снижают потенцию

Понежиться в ароматной теплой ванной любят не только женщины, но и мужчины. При этом и те, и другие часто добавляют в воду аромамасла, которые помогают расслабиться или справиться с определенными проблемами с кожей.

Новые исследования американских ученых показали, что мужчинам нужно быть предельно острожными с ароматерапией, пишет ВВС. Выяснилось, что некоторые масла могут влиять на гормональный фон и провоцировать изменения в организме по женскому типу.

Так, речь идет о масле чайного дерева и лавандовом масле. В результате исследования ученые установили, что основные химические вещества в этих маслах стимулируют выработку эстрогена и ингибируют тестостерон.

Одним из последствий, к которому может привести использование этих масел – развитие гинекомастии (увеличению грудной железы).

Кроме того, они же могут спровоцировать снижение потенции и задержку в росте (если использовать масла для ребенка).

Хорошая новость состоит в том, что прекращение использования лавандового масла и масла чайного дерева, показывала положительную динамику выздоровления у пациентов.

Примечательно, что эти масла часто добавляют в средства гигиены (шампунь, гель для душа, лосьон и т.д.), потому медики настойчиво рекомендуют мужчинам быть внимательными в выборе косметики.

Ранее "МедОбоз рассказывал, как оливковое масло может спровоцировать рак.