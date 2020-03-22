ООН и ВОЗ дадут Украине $58 млн на борьбу с коронавирусом

Для Украины разработают специальные планы помощи по борьбе со вспышкой коронавируса, которые профинансируют примерно на $38 млн и $20 млн.

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Подготовкой этого займутся Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Минздрав. Об этом в интервью "Укринформа" рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, а также усилении координации на местах и обеспечении профессионального анализа ситуации в стране. А второй будет направлен на поддержку украинцев, проживающих на востоке страны.

Сергей Кислица рассказал, что ВОЗ и ООН дадут Украине $58 млн на борьбу с COVID-19

Кислица также подчеркнул, что фактически сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которая говорит, что для сдерживания коронавируса нужно:

обмениваться информацией;

наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации;

изолировать тех, с кем контактировал больной;

объединить усилия государства и населения.

"Поскольку эта проблема имеет уже не только медицинский характер, но и социально-экономический", – пояснил он.

В то же время отметил, что в условиях обострения эпидемиологической кризиса нельзя забывать именно о тех слои населения, которые являются наиболее уязвимыми.

"Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером примерно в $162 млн. Понимая, что потребности сейчас растут, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением COVID-19", – добавил Кислица.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что они начали испытания первой вакцины от коронавируса.

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