Онлайн консультация врача – уже реальность

Все мы видим, как легко и комфортно можно устроить свою жизнь, не выходя из дома: получить с доставкой товар (начиная с продуктов питания и косметических средств, заканчивая лекарствами), заказать услуги, решить рабочие вопросы просто on-line.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда люди частично или полностью ограничивают контакты, работают “на удаленке” либо в силу своего возраста и других обстоятельств не могут прийти на визит к доктору... Что делает современная клиника? Предлагает консультацию врача on-line.

Онлайн консультация врача дает возможность получить консультацию без посещения клиники. Для организации коммуникации с доктором используются популярные мессенджеры, аудио, видеосвязь. Как работает услуга и есть ли на неё спрос?

Несмотря на то, что онлайн консультация – относительно новая услуга в портфеле клиники Медиком, она уже нашла своего клиента. Вы получаете квалифицированную помощь врача при этом экономите время, остаетесь дома и соблюдаете карантин. В иных обстоятельствах эта услуга актуальна для занятых людей и людей с ограниченными возможностями перемещения.

Важно понимать, что on-line консультацию могут получить только те пациенты, которые уже были на осмотре у специалиста в клинике. Постановка диагноза на расстоянии исключена!

Для чего подходит онлайн консультация врача?

если нужна коррекции лечения после получения результатов анализов

если курс процедур или приема препарата завершен и нужны уточнения

если вы получили результаты назначенных анализов и нужна расшифровка

если нужно обучиться простым манипуляциям или упражнениям для самостоятельного выполнения

если наблюдается незначительное изменение симптомов заболевания

если нужна консультация по питанию, уходу и режиму дня.

Как проходит онлайн консультация врача клиники Медиком:

Для записи на консультацию необходимо обратиться в контакт -центр клиники Медиком по телефону 044-503-77-77 с пожеланиями по услуге: описываете проблему, что хотели бы обсудить с доктором, какой вам необходим врач, ориентировочное удобное время и мессенджер для получения онлайн консультации.

Оператор контакт-центра связывается с доктором и принимает решение о возможности онлайн консультации. Далее – записывает вас в график онлайн-консультаций врача, сообщая предварительно о дате и времени ее проведения.

Вы отправляете квитанцию об оплате. При необходимости у вас также попросят, результаты диагностики и анализов для предстоящей консультации. В день консультации в утвержденное время вам позвонит доктор. От вас ожидается только возможность принять звонок и хорошее качество связи.

Консультации онлайн проводят такие врачи: терапевт, дерматолог, уролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, невролог, инфекционист, гинеколог по предварительному согласованию.

Что делать, если нет возможности посетить клинику для первичного осмотра?

Не стоит забывать, что онлайн консультации – это только коррекция лечения. Учитывая сложившуюся ситуацию с карантином по коронавирусной инфекции, клиника Медиком расширила возможности для вызова врача на дом. Даже если у вас нет физической возможности посетить клинику – вы сможете получить медицинскую помощь!

Оказание медицинской помощи на дому может производиться по разным направлениям: терапия, педиатрия, отоларингология, неврология и другие узкие специализации. К сожалению, не всегда возможно провести качественное обследование вне клиники. Поэтому решение по целесообразности выезда на дом принимается доктором с учетом индивидуальных данных пациента.

Врач на дому сможет провести осмотр, назначить медикаментозное лечение, дать рекомендации по питанию, уходу и режиму дня пациента, назначить дополнительные анализы и обследования. Для проведения лечебных манипуляций (инъекции, капельницы), забора анализов, снятия интоксикации вызывается бригада неотложной помощи.

Важно понимать, что самолечение, как привычный для многих способ борьбы с первыми симптомами заболевания, часто приводит к ухудшению состояния, обострению болезни и опасным побочным явлениям. Воспользуйтесь доступными возможностями on-line, получите информацию о дальнейших действиях своевременно.

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