Недавно Генсек ООН заявил, что 2015-2019 годы станут самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг отметки, существовавшей 3-5 миллионов лет назад, когда температура и уровень морей был значительно выше.

Естественно, это все отражается как на жизнедеятельности микроорганизмов, так и их переносчиков. И ежегодно нас будут ожидать различные прогнозируемые и не очень ситуации, связанные с инфекциями.

В этом году глобально изменилась ситуация с денге, впервые наблюдается масштабный рост заболеваемости, в связи с чем Таиланд ещё два месяца назад объявил эпидемию этого заболевания.

Сейчас Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC, США) выпустил путевое уведомление для путешествующих в Азию и острова Тихого океана из-за постоянного риска денге. О большем, чем обычно, количестве случаев заболевания денге, сообщают Бангладеш, Французская Полинезия (Таити и Бора-Бора), Маршалловы Острова, Филиппины, Сингапур и Шри-Ланка.

Помимо Азии и островов Тихого океана, CDC также выпустил уведомления о рисках при поездках в Африку, на Ближний Восток и в Америку в связи с продолжающимся ростом денге.

Лихорадка денге – острая трансмиссивная вирусная болезнь, возбуждаемая арбовирусом, при которой наблюдаются: повышение температуры тела до фебрильных значений, интоксикация, мышечные и суставные боли, а также увеличение лимфоузлов. У некоторых пациентов заболевание проявляется геморрагическим синдромом. При тяжелом течении недуга может возникнуть кровотечение.

Естественно, бояться ездить отдыхать не стоит. Просто и доктора, и лабораторная служба, и системы противодействия инфекциям должны быть готовы к современным вызовам.

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