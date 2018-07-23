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Оккупант несет болезни: Супрун рассказала о серьезной проблеме на Донбассе и в Крыму

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Количество зараженных ВИЧ и СПИД на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях и в аннексированном Крыму неизвестно, и инфицированные не получают необходимое лечение от России.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook по итогам конференции противодействия ВИЧ/СПИД.

"Обычно сопутствующие болезни при ВИЧ / СПИД - это гепатиты, туберкулез, сахарный диабет. Но если говорить об Украине, мы имеем другой тип болезни, которая идет рука об руку не только с ВИЧ-позитивными людьми, но и со всеми нашими гражданами. Это - война, которую начала и ведет Россия. После начала военного вторжения России в Украину жители оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях оказались без доступа к надлежащей медицинской помощи", – пояснила она.

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По словам Супрун, согласно статистике распространенности в феврале 2014 года в Донецкой области каждый пятый человек жил с ВИЧ и каждый четвертый - со СПИД. Зараженные нуждались в приеме антиретровирусной терапии.

"На сегодня мы даже не знаем о точных цифрах людей, страдающих ВИЧ/СПИД на этих территориях. В оккупированном Крыму не имеет возможности работать ни одна из международных организаций, а пациентские организации находятся под постоянным давлением. Поэтому там перестали действовать программы снижения вреда - поддержки заключенных, больных ВИЧ/СПИД, туберкулез. В России программы снижения вреда и заместительная терапия запрещены. В результате пациенты начинают снова употреблять наркотики, что приводит к передозировкам и самоубийствам", – пояснила она.

В свою очередь, пациентам, которые отказались от паспорта РФ, не предоставляют медицинские услуги. При этом, Украина является не единственным государством, пострадавшим от преступлений Кремля.

"В этой дискуссии принимали участие министры здравоохранения стран, которые так же почувствовали российскую агрессию - Молдовы и Грузии. Сегодня воспользовалась случаем очередной раз призвать мир участвовать в борьбе", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Африке группа ученых разработала экспериментальную вакцину от вируса иммунодефицита человека.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаВойна на ДонбассеЗдоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объект
ВИЧ
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