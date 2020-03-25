Наша цивилизация, переживает, быть может, самое серьёзное испытание, после окончания Второй Мировой Войны. Только теперь наш враг более могущественный, но абсолютно невидимый. Имя его Коронавирус.

Сводки с фронта тревожные. Если азиатский фронт, путём неимоверной дисциплины и самоконтроля смог остановить потери, то Апеннинский полуостров, в лице итальянцев, отступает и теряет бойцов.

Исходя из того, что происходит на улицах, в магазинах и виртуальном мире социальных сетей, Украина стала абсолютно биполярной. Одна часть жителей, ходит, без масок, перчаток. Интерпретируя повсеместно введённый в Украине карантин, как очередной внеплановый отпуск.

Беспечные (пока) украинцы находятся в прекрасном расположении духа, абсолютно игнорируя средства индивидуальной защиты в виде масок и перчаток.

Более того, именно в условиях рекомендаций, не подходить друг к другу не менее, чем на метр, на улице и помещениях, все норовят, почувствовать "чувство локтя", в прямом смысле этого слова. Ощутив, что называется, "тепло тела и силу дыхания" соотечественника.

Ситуации доходят, до отчаяния. Вчера делая на кассе в супермакета, замечание мужчине без маски с соплями. "Почему простуженный не носите маску? Из-за таких как, вы, люди сотнями и умирают!"

На что мне оппонируют, что это из-за привезенных с Европы, умирают!

Но я искренне уверен, что социально ответственных людей больше и по-этому , каждый из нас должен самоорганизоваться, для того чтобы не дать эпидемии шанс.

Какие меры были приняты, конкретно в моей семье.

Мы переехали на дачу. Логика семьи с маленьким ребёнком такова, что многоэтажный подъезд таит больше рисков. Тамбур этажа, лифт, холл , все эти места таят опасность инфицирования. Но если возможности уехать на дачу нет, следует подумать о службе дезинфекционной обработки помещений. Такими предложениями сейчас пестрит интернет. При регулярном обрабатывании 2-3 раза в неделю, помещение имеет высокий уровень безопасности, снижая вероятность заражения. Поверьте, это не такие космические деньги. Обработка 12 этажного подъезда, со всеми пролётами и холлом, была оценена в две тысячи гривен. Разделив эти деньги, на количество квартир, сумма становится более чем адекватной.

Было строго ограничено количество выходов из дома. Мы покидаем дом, только в одном случае, для того чтобы приобрести продукты питания. Другие причины выезда, попросту отсутствуют. Более того, мы отдали предпочтение в покупке продуктов в маленьких, локальных магазинах и уличной торговле, отдавая им предпочтение, по сравнению с супермаркетами. Опять те же риски пересечения с заболевшими людьми.

Очень важно, мыть все продукты и упаковки продуктов. Как это работает? Купили повощи – помыли с мылом под краном. Купили колбасу – помыли с мылом под краном. ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРИНОСИТЕ В ДОМ, ПОТЕНЦАЛЬНО ИМЕЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ ВИРИОНЫ, ОТ КОТОРЫХ НУЖНО ИЗБАВЛЯТЬСЯ ПУТЁМ ОБРАБОТКИ.

Какие правила экипировки нахождения в магазине? Выходя из дому я всегда одеваю маску, при чём принципиально важно сначала чистыми руками надевать маску, а потом перчатки. Почему? Если доехать до магазина, а потом при входе одевать маску и перчатки, вы будете одевать маску руками, загрязнёнными, с определённым количеством поверхностей. В такой же последовательности, следует и снимать средства защиты, сначала снимать перчатки, а потом саму маску, придерживая её не за само полотно, а за завязки. Идеальным, следует считать, наличие защитных очков, которые тоже следует одевать для защиты слизистой оболочки глаз.

Время посещение супермаркета, тоже выбирается не случайно. Стараюсь, посещать рано утром, после открытия для потенциального контакта с меньшим количеством людей ( минимизирование рисков ).

После каждого возвращения домой, члены семьи проходят мероприятия по очищению рук и слизистых оболочек. На входе переодевается вся верхняя одежда. Тщательно моются руки с хозяйственным мылом. После этого промывается нос солевыми растворами. Далее закапываются глаза глазными антисептиками, для исключения внедрения вируса, через слизистую глаз. По этой же причине, следует каждые 15-20 минут, пить несколько глотков воды, предупреждая внедрения вируса в слизистую рта, путём смывания в кишечник.

Так как фитнес-клубы тоже находятся на карантине, приходится поддерживать тонус в домашних условиях. Каждое утро, я делаю небольшую разминку на улице. Комплекс подтягиваний, отжиманий и работы с TRX ( специальные спортивные петли, моделирующие большой комплекс общеразвивающих упражнений. Которые помогают держать общий тонус активности, подстёгивая к работе иммунную систему. Для потенциальной борьбы с невидимым врагом.

Отдельного внимания заслуживает вопрос регулярного приёма профилактических медикаментозных средств. Множество не достоверной информации, много мифов и гипотез о эффективности тех, или иных не специфических средств. Как мне кажется, у адептов подобной профилактики, есть большие шансы пережить эпидемию короновируса и стать пациентом гепатолога (врач занимающийся заболеваниями печени ), проводя малоэффективное лечение медикаментозного гепатита.

Понятно одно - лучшим средством профилактики распространения коронавируса, следует считать историю Маколея Калкина в доброй детской комедии из 90-х : оставайтесь дома и желательно одному.

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