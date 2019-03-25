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/Новости медицины

Очищает от ВИЧ: генетики создали уникальную молекулу

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Ученые из США научились запускать режим самоуничтожения клеток латентного ("спящего") ВИЧ.

Исследователи обратили внимание на то, что вирус "окапывается" не только в Т-клетках, которые обычно заражает, пишет "РИА Новости" со ссылкой на журнал PNAS.

Так, ВИЧ присутствует также в лимфатических CTLA4-клетках и в так называемых макрофагах — амебообразных тельцах, уничтожающих бактерий, токсичные частицы и различный биологический "мусор".

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Это открытие заставило ученых приступить к масштабным поискам других "бункеров" ВИЧ и методов уничтожения вируса в них.

Эксперты выяснили, что вирус может искусственно поддерживать высокие уровни гена SAF, отвечающего за регулирование апоптоза (программы клеточного "самоубийства"), в зараженных макрофагах, мешая им ликвидировать очаг инфекции внутри себя.

Руководствуясь этой идеей, молекулярные биологи собрали другую, более короткую молекулу РНК, которая соединялась с SAF и мешала ей воздействовать на рецептор FasR, запускающий процесс апоптоза.

"Мы были удивлены тем, насколько избирательно действовала эта простая терапия. Отключение гена SAF приводило только к самоуничтожению зараженных клеток, тогда как их здоровые соседи, получившие ту же дозу генной терапии, никак на нее не прореагировали", — рассказал Дэвид Рассел из Корнеллского университета в Итаке (США).

Иллюстрация. Вирус ВИЧ

Иллюстрация. Вирус ВИЧ

Science

Как писал OBOZREVATEL, ранее врачи забили тревогу из-за катастрофы с ВИЧ в Украине — страна оказалась на втором месте по распространению болезни в Европе.

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Темы
СПИДИсследование ученых
Место
США
Теги
ВИЧболезниисследование
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