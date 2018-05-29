Очередной фармразвод: как Амосова и Минздрав коллагеновый крем "рекламировали"

Недобросовестные продавцы, в том числе и представители фармы, всегда идут на всяческие уловки, чтобы продать свой товар – как можно выгоднее и больше. При этом не брезгуют "бить по больному". Например, обещают вылечить то, что вылечить либо невозможно вовсе, либо крайне сложно.

Так, из "свеженького" - некий крем "Суставитин". Он обещает избавить от болезней суставов любой сложности и "стажа". При этом, пиарщики сего чудо-препарата прибегли не только в фейковым отзывам, как это было раньше.

Первое, что привлекло внимание в рекламе – "шапка" сайта позаимствована не у какой-то неизвестной клиники в селе на три дома, а у самого Минздрава Украины. То есть, невнимательный, обнадежившийся, замученный болями пациент даже не обратит внимания на электронный адрес в строке.

Тем более (второе), что сразу под "крышей" Минздрава виднеется интервью не с кем-нибудь, а с самой Екатериной Амосовой – доктором медицинских наук, профессором.

Обозреватель

Скорее всего, Екатерина Николаевна и не догадывается о том, как "сладко" она заливает о том, что "суставы поддаются лечению всегда, даже в очень преклонном возрасте", при чем исцеление возможно только при помощи "Суставитина". Как, в принципе, и Минздрав не знает, что он рекламирует подобные "зелья".

Подобная реклама, кстати, не оставила равнодушным врача Виктора Литвиненко.

Сам "волшебный" КОЛЛАГЕНОВЫЙ крем обещает сработать за счет растительного состава.

Обозреватель

При этом на рекламном сайте есть даже "результаты клинических исследований" (правда, самих исследований нет). В таблице самым низким показателем оказался 84,9%.

Обозреватель

Выходит, что и новые ноги с помощью такого крема можно вырастить?

Также читайте на MEDOBOZ правду о препарате "Реосорбилакт".