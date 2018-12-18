''Очень вредно'': онколог назвал самые опасные продукты

Переработанное мясо и сало могут спровоцировать развитие рака.
Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал нейрохирург и онколог Антон Шкиряк. По его словам, доказано, что даже самая обычная свинина является онкогенной.
"Есть исследования, которые выявили канцерогены в тех или иных продуктах. Это переработанное мясо – сосиски, колбасные изделия и т.д. Потому что там используют нитраты натрия. Также доказано, что самая обычная свинина является онкогенной. Особенно, когда животные получают гормональное питание на фермах. И сало тоже вредно. Это концентрат холестерина, холестериновая бомба", – пояснил врач.
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Он подчеркнул, опухоли возникают в том числе за счет снижения кровоснабжения тех или других органов, а оно снижается не от "нечистой силы".
"А от того, что сосуды забиваются и "труба", то есть сосуд, становится уже. Я, наверное, единственный из украинцев, кто сало не пропагандирует и не ест. Также вредны и жареные, копченые продукты – все они имеют денатурированный белок. Он очень вреден", – подытожил онколог.
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Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 млн. По прогнозам, в 2040 году этот показатель может вырасти до 30 млн. Различными формами рака болеет около миллиона украинцев, более 130 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно.
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