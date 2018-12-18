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/Новости медицины

''Очень вредно'': онколог назвал самые опасные продукты

1.4тЧитать материал на украинском

Переработанное мясо и сало могут спровоцировать развитие рака.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал нейрохирург и онколог Антон Шкиряк. По его словам, доказано, что даже самая обычная свинина является онкогенной.

"Есть исследования, которые выявили канцерогены в тех или иных продуктах. Это переработанное мясо – сосиски, колбасные изделия и т.д. Потому что там используют нитраты натрия. Также доказано, что самая обычная свинина является онкогенной. Особенно, когда животные получают гормональное питание на фермах. И сало тоже вредно. Это концентрат холестерина, холестериновая бомба", – пояснил врач.

''Очень вредно'': онколог назвал самые опасные продукты

Pixabay

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Он подчеркнул, опухоли возникают в том числе за счет снижения кровоснабжения тех или других органов, а оно снижается не от "нечистой силы".

"А от того, что сосуды забиваются и "труба", то есть сосуд, становится уже. Я, наверное, единственный из украинцев, кто сало не пропагандирует и не ест. Также вредны и жареные, копченые продукты – все они имеют денатурированный белок. Он очень вреден", – подытожил онколог.

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Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 млн. По прогнозам, в 2040 году этот показатель может вырасти до 30 млн. Различными формами рака болеет около миллиона украинцев, более 130 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
Шкиряка на Миротвроец! На святое лает.
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