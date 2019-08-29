"Очень страшно!" В Испании дети из-за лекарств превратились в "оборотней"

В Испании из-за лекарств от изжоги дети заболели "синдромом оборотня". На теле и лице у малышей стали обильно расти волосы.

Как сообщает Daily Mail, случаи проявления гипертрихоза замечены, по крайней мере, у 16 детей.

Испанская служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что симптомы проявились из-за вещества, которые содержатся в лекарстве от изжоги. В одной из партий препарата "омепразол" оказалось средство для стимуляции роста волос "миноксидил".

"У моего сына руки, ноги, щеки и даже лоб покрылись волосами, и это было очень страшно", – поделилась мама одного из пострадавших детей.

Из-за данного происшествия полиция начала расследование. В скандале оказались замешанными аптечные сети и поставщики лекарственных препаратов. Медикаменты изъяли из продажи.

Родителям пострадавших пообещали, что состояние их детей скоро улучшится – после того, как лишние волосы начнут выпадать.

Гипертрихоз

Как сообщал OBOZREVATEL, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что облысение у мужчин на 80% зависит от передаваемых генов, а не от загрязнения окружающей среды или стресса.

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