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"Очень страшно!" В Испании дети из-за лекарств превратились в "оборотней"

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В Испании из-за лекарств от изжоги дети заболели "синдромом оборотня". На теле и лице у малышей стали обильно расти волосы.

Как сообщает Daily Mail, случаи проявления гипертрихоза замечены, по крайней мере, у 16 детей.

Испанская служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что симптомы проявились из-за вещества, которые содержатся в лекарстве от изжоги. В одной из партий препарата "омепразол" оказалось средство для стимуляции роста волос "миноксидил".

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"У моего сына руки, ноги, щеки и даже лоб покрылись волосами, и это было очень страшно", – поделилась мама одного из пострадавших детей.

Из-за данного происшествия полиция начала расследование. В скандале оказались замешанными аптечные сети и поставщики лекарственных препаратов. Медикаменты изъяли из продажи.

Родителям пострадавших пообещали, что состояние их детей скоро улучшится – после того, как лишние волосы начнут выпадать.

Гипертрихоз

Гипертрихоз

Как сообщал OBOZREVATEL, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что облысение у мужчин на 80% зависит от передаваемых генов, а не от загрязнения окружающей среды или стресса.

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Место
Испания
Теги
здоровье медицина болезнь лекарства
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