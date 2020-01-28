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Обязательное медстрахование в Украине снова поставили на "паузу"

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Медицинское страхование для украинцев станет обязательным не раньше 2023 года.

Такая отсрочка объясняется тем, что в Украине сегодня зарплаты в большинстве "черные".

"Закон мы будем принимать. Но есть один самый главный фактор, который не позволит ему заработать уже в этом году – у нас 60% зарплат в "тени". Как только мы примем закон о медстраховании, поймем, что у нас нет денег", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК.

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Он добавил, что президент обещает сократить теневые зарплаты минимум вдвое в ближайшие два года. "Мы закон готовим, но предполагаем его вступление в силу с 2023 года", – добавил Радуцкий.

Как известно, о такой же причине отсрочки обязательного медицинского страхования он говорил и осенью прошлого года.

"Без денег ввести общеобязательное медицинское страхование невозможно. Это фикция. Это основная причина, по которой мы не можем взять и сказать: "Все, мы вводим общеобязательное медицинское страхование", – объяснял депутат, добавив, что за два года соответствующий закон "будет имплементирован и начнет работать".

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Предполагается, что обязательное медицинское страхование позволит привлечь в медицину дополнительные источники финансирования и обеспечит население набором медуслуг, оплату которых государство будет гарантировать за бюджетные средства.

Ранее OBOZREVATEL публиковал перечень медицинских услуг, которые будут бесплатными для украинцев.

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