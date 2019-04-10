Объявлен первый шаг к созданию вакцины против ВИЧ

Ключом к разработке вакцины против ВИЧ могут быть иммунные клетки. Для подтверждения эффективности этого метода лечения необходимо еще провести клинические исследования, в которых возьмут участие больные. Ученые полагают, что разработанный ими метод поможет в будущем создать вакцину, вместе с тем, исчезнет потребность в постоянном приеме препаратов антиретровирусной терапии.

Несмотря на эффективность современной высокоактивной антиретровирусной терапии, ее прием сопровождается большим числом побочных явлений, а при отказе от нее ВИЧ практически всегда возвращается.

Из-за высокой мутагенности и способности вируса иммунодефицита переходить в неактивную форму, невозможно полностью избавиться от него. Вирус внедряется в ДНК иммунных клеток и укрывается в них, пока пациент принимает антиретровирусные препараты.

Ученые с целью разработки метода лечения ВИЧ выбрали стратегию "найти и уничтожить". Робби Майярд с коллегами из Питтсбургского университета решили изучить поведение другого вируса, который тоже может переходить в неактивную форму. Это цитомегаловирус, который может вызывать болезни глаз и другие тяжелые заболевания. Среди больных ВИЧ носителями этого вируса являются 95%.

Учеными был разработан комплексный иммунотерапевтический подход к лечению ВИЧ, он позволяет не только обнаружить вирус, скрывающийся в иммунной системе больного, но и навсегда уничтожить его. Это может послужить первым шагом к созданию вакцины против ВИЧ. Результаты исследования были опубликованы в медицинском издании EBioMedicine.

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения. За 2018 год в Украине было зарегистрировано около 15 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Всего за 30 лет в Украине от СПИДа умерло 48 тысяч человек.

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