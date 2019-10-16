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Ободранные стены и плесень: сеть разозлили условия в больнице на Запорожье

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Городская больница в Пологах Запорожской области стали поводом для обсуждения в сети. Условия, в которых приходиться лечиться взрослым и детям, шокируют.

Фото палаты в инфекционном отделении этого медучреждения выложила в группе "ПІК" в Facebook местная жительница Ирина Товстановская. На снимках видны ободранные стены, убитая мебель и плесень.

"Какой ужас!", "Там ничего не меняется!" – пишут пользователи в комментариях.

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Ободранные стены и плесень: сеть разозлили условия в больнице на Запорожье

Группа "ПІК" в Facebook

При этом журналисты местной "Районки" попросили прокомментировать ситуацию главного врача больницы Романа Кравченко:

"С момента построения помещения капитальный ремонт здесь не проводился. Года три назад мы отремонтировали отопительную систему, собственными силами пытались устранить наиболее проблемные участки. На последней сессии депутатов райсовета на улучшение ситуации нам выделили 200 тыс. гривен. Сейчас ведутся переговоры с подрядными бригадами, которые могли бы взяться за ремонт. Спешный ремонт нужен в палатах, туалетах, боксах отделения. Но это не решит ситуацию кардинально. Здание требует капитального ремонта".

Ободранные стены и плесень: сеть разозлили условия в больнице на Запорожье

Группа "ПІК" в Facebook

Ободранные стены и плесень: сеть разозлили условия в больнице на Запорожье

Группа "ПІК" в Facebook

Ободранные стены и плесень: сеть разозлили условия в больнице на Запорожье

Группа "ПІК" в Facebook

Ободранные стены и плесень: сеть разозлили условия в больнице на Запорожье

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из местных больниц в Херсонской области пациентов возмутили антисанитарные условия медучреждения — в ампулах с лекарствами, которые персонал оставил открытыми, они увидели тараканов.

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Место
Украина Запорожье
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Wick John
Wick John
Укро свиньи в привычной среде обитания
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