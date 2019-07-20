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/ Новости медицины

Обнаружен новый признак скорой смерти

5.8т Читать материал на украинском

Американские специалисты выяснили, что систолическое и диастолическое давление являются "предсказателями" риска инсульта или сердечного приступа.

В ходе исследования специалисты проанализировали 36 миллионов показателей артериального давления, полученных от 1,3 миллиона человек, пишет EurekAlert!

Результаты показали, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) почти с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца).

Иллюстрация

Иллюстрация

Мир 24

Ранее считалось, что это не так и диастолическим давлением можно пренебречь.

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Хотя систолическая гипертензия оказывает большее влияние на организм человека, оба показателя артериального давления тесно связаны с риском инфаркта или инсульта. При этом нижним порогом является значение 130 на 80 миллиметров ртутного столба.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания ("предсмертный опыт").

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