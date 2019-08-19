Обнаружен новый орган, отвечающий за боль

В человеческом теле ученые нашли новый орган чувств, который распознает боль, такую ​​как укусы насекомых или удары, которые вызывают травму. Он находится в коже и состоит из глиальных клеток, которые вместе с нейронами составляют нервную систему (НС), со многими длинными выступами, образующими сетчатую структуру непосредственно внутри самой кожи.

Шведское исследование, проведенное в Каролинском институте, указывает на то, что этот орган чувств координируется с болью чувствительных нервов с целью вызвать электрические импульсы в НС, а затем рефлекторные реакции и болезненные ощущения. Об этом сообщает La Repubblica.

Клетки, из которых состоит "болевой" орган, очень чувствительны к механическим воздействиям. В экспериментах исследователи также смогли заблокировать его и увидели последующее снижение способности воспринимать боль такого характера.

По словам Патрика Эрнфорса, профессора кафедры медицинской биохимии и биофизики Каролинского института, возглавившего научную работу, проведенное ими исследование показывает, что чувствительность к боли проявляется не только в нервных волокнах кожи, но и в этом недавно открытом чувствительном к боли органе. Открытие меняет понимание клеточных механизмов физического ощущения и может иметь значение для понимания механизмов хронической боли.

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