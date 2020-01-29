"Облик здравозахоронения": пользователи отреагировали на выступление замминистра здравоохранение России

В сеть попало видео с выступлением заместителя министра здравоохранения России Елены Бойко на Ассамблее "Здоровая Москва".

Пост, опубликованный на странице "Доктор на работе" в Facebook, вызвал не двузначную реакцию со стороны подписчиков. "Сильное, мощщщное выступление. Печаль-беда. Не взлетит. Это облик - здравозахоронения", "Ну что… Поздравляем нас с ещё одной тупицей! Тупой ещё тупее - это про неё", "Чтобы улучшить здравоохранение, нужно её задвинуть куда подальше. Стыдоба", – эти и другие комментарии собрались под записью выступления.

"Соответственно… Я заканчиваю… Извините… Я просто очень хотела сказать, что очень важно, что теперь, как бы, акцент… Действительно, у нас 85 субъектов, и крайне важно, чтоб несмотря на то, что эти все территории нашей страны они разные, реально: есть большие, малые… Ну и так далее, вы понимаете, о чем я… Вот... И… Важно, чтобы процессы в этих территориях, они были по крайней мере принципиально одинаково выстроены, - говорит чиновница на записи. - Это не закончится никогда… Но мы с вами будем двигаться поэтапно… То есть нужно понимать, где вообще границы… Чтобы изменить здравоохранение, улучшить здравоохранение нашей страны, необходимо поменять философию внутри здравоохранения. Я бы сказала, что это не взлетит. Нужно поднимать философию снаружи здравоохранения".

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Комментарии пользователей сети Обозреватель

Комментарии пользователей сети Обозреватель

Авторы поста добавили к публикации также комментарии к этому же видео с других ресурсов: "Это днище, граждане", "Адище! Срочно в коррекционную школу на доучивание", "Мысли скачут как блохи по собаке", "Умственно неполноценная особь! Дискредитирует власть и повышает ненависть у народа!", "Это такой позор!!!!! Слушаю это, смотрю это и мне очень-очень стыдно, дебил дебилом погоняет…у нее образование куплено за два мешка картошки?", "Я не нашёл в том, что она говорит связи, хотя бы в двух словах".

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Комментарии пользователей сети Обозреватель

К слову, согласно распоряжению, опубликованному на сайте российского правительства, 27 января глава правительства РФ Михаил Мишустин отправил Елену Бойков в отставку. В документе сказано, что освобождение от должности принято по ее собственной инициативе.

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