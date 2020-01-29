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"Облик здравозахоронения": пользователи отреагировали на выступление замминистра здравоохранение России

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В сеть попало видео с выступлением заместителя министра здравоохранения России Елены Бойко на Ассамблее "Здоровая Москва".

Пост, опубликованный на странице "Доктор на работе" в Facebook, вызвал не двузначную реакцию со стороны подписчиков. "Сильное, мощщщное выступление. Печаль-беда. Не взлетит. Это облик - здравозахоронения", "Ну что… Поздравляем нас с ещё одной тупицей! Тупой ещё тупее - это про неё", "Чтобы улучшить здравоохранение, нужно её задвинуть куда подальше. Стыдоба", – эти и другие комментарии собрались под записью выступления.

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"Соответственно… Я заканчиваю… Извините… Я просто очень хотела сказать, что очень важно, что теперь, как бы, акцент… Действительно, у нас 85 субъектов, и крайне важно, чтоб несмотря на то, что эти все территории нашей страны они разные, реально: есть большие, малые… Ну и так далее, вы понимаете, о чем я… Вот... И… Важно, чтобы процессы в этих территориях, они были по крайней мере принципиально одинаково выстроены, - говорит чиновница на записи. - Это не закончится никогда… Но мы с вами будем двигаться поэтапно… То есть нужно понимать, где вообще границы… Чтобы изменить здравоохранение, улучшить здравоохранение нашей страны, необходимо поменять философию внутри здравоохранения. Я бы сказала, что это не взлетит. Нужно поднимать философию снаружи здравоохранения".

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Обозреватель

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Обозреватель

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Обозреватель

Авторы поста добавили к публикации также комментарии к этому же видео с других ресурсов: "Это днище, граждане", "Адище! Срочно в коррекционную школу на доучивание", "Мысли скачут как блохи по собаке", "Умственно неполноценная особь! Дискредитирует власть и повышает ненависть у народа!", "Это такой позор!!!!! Слушаю это, смотрю это и мне очень-очень стыдно, дебил дебилом погоняет…у нее образование куплено за два мешка картошки?", "Я не нашёл в том, что она говорит связи, хотя бы в двух словах".

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Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Обозреватель

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Обозреватель

К слову, согласно распоряжению, опубликованному на сайте российского правительства, 27 января глава правительства РФ Михаил Мишустин отправил Елену Бойков в отставку. В документе сказано, что освобождение от должности принято по ее собственной инициативе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в сети высмеяли нелепую рекламу теста на беременность.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Место
Россия
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