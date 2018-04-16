Обезболивающие опасны: озвучены доказательства

Медики назвали еще одну причину отказаться от бесконтрольного приема обезболивающих.

Так, британские медики выяснили, что прием парацетамола и ибупрофена во время беременности причиняет вред репродуктивной системе плода, передает MedicalXpress. Ученым в ходе исследования удалось установить долгосрочную перспективу влияния медикаментов.

Врачи оценили воздействие парацетамола и ибупрофена на образцы тканей тестикул и яичников человеческих эмбрионов. Выяснилось, что в биологических образцах, которые подвергались воздействию одного из двух лекарств в течение недели, сократилось число клеток зародышевой линии, которые являются предшественниками половых гамет (сперматозоидов и яйцеклеток).

В частности, парацетамол способствовал сокращению количества зародышевых клеток на 40%, ибупрофен — на 50%. По словам исследователей, в результате у девочек может сократиться число яйцеклеток, что приведет к преждевременному наступлению менопаузы (в норме она приходится на возраст 49-52 года). У мальчиков изменения в тестикулярной ткани становится причиной недостаточного производства сперматозоидов.

Результаты исследований с участием грызунов, которым пересадили кусочки человеческой ткани, состоящей из мужских зародышевых клеток, показали, что прием парацетамола на протяжение дня снижал количество сперматозоидов на 17%.

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