О налогах и платных хирургах: в Минздраве рассказали правду о медреформе

Медреформа в Украине набирает обороты. А в связи с этим у украинцев возникает множество вопросов, в частности, что означает "370 грн на пациента", появятся ли налоги на медобслуживание, вычитаемые из зарплат, и т.д.

Ответы на самые будоражащие из них дал замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, сказано на странице в Facebook главы Минздрава Ульяны Супрун.

Является ли медреформа страховой медициной?

Да, ведь это одна из моделей страховой медицины, которая успешно работает в таких развитых странах, как Великобритания, Швеция, Норвегия и пр.

Данная модель гарантирует гражданам получение базового пакета медицинских услуг, который будет оплачен за счет государства.

Придется ли платить дополнительные налоги "на медицину"?

Нет, подобных налогов введено не будет. Средства будут собираться из общих налогов, которые платит каждый гражданин страны, например, из НДС.

Что означает "деньги за пациента"?

В 2018 году государство будет выделять 370 гривен на медицинское обслуживание каждого взрослого украинца, на детей и пожилых людей – приблизительно вдвое больше.

Каждый украинец может обращаться к врачу, сколько ему необходимо, а врач будет получать годовой оклад в зависимости от того, сколько пациентов находится у него на учете.

То есть это не означает, что пациент сможет получать медицинскую помощь только в рамках положенной суммы. Это сумма, которую будет получать медучреждение, где работает его врач.

На специализированное или стационарное лечение объем средств будет существенно больше, однако пока предельная планка объема суммы не определена. Реформа этой структуры начнется в следующем году.

Будут ли принимать узкопрофильные специалисты бесплатно?

Да, будут, правда, не долго.

На время переходного периода (пока Украина полностью не войдет в новую модель медицинского обслуживания), то есть до 2020 года, украинцы смогут приходить на прием к узкопрофильными специалистам без направлений, а услуги будет оплачивать государство.

После же завершения этого периода бесплатно попасть к хирургу, гинекологу, травматологу и т.д. можно будет только имея направление семейного врача, терапевта или педиатра (врача, с которым вы подписали договор об оказании первичной медицинской помощи).

При этом стоит подчеркнуть, что неотложная и экстренная медицинская помощь будет оказываться полностью за счет государства.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как правильно подписать договор с семейным врачом.