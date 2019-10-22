О кабинетных потасовках и будущем украинских врачей: Квиташвили рассказал правду о новом Минздраве

Еще недавно у украинцев со словами "реформа медицины" возникала только одна ассоциация – Ульяна Супрун, со всеми вытекающими нареканиями на неурядицы медицины в стране. Недавно же на ее место пришла Зоряна Скалецкая, назначение которой посеяло зерно надежды на то, что вскоре случится чудо: закипит работа, неясности станут прозрачными и "ух, как все заживем". Но нет, новый министр у руля уже полтора месяца, а воодушевленные граждане не наблюдают практически ничего, кроме кулуарной возни, склоков и скандалов.

На то, что происходит внутри министерства, как ведется работа в здравоохранительном ведомстве и какие планы на будущее, рассказал МедОбозу бывший министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

- Сейчас складывается впечатление, что после прихода нового министра в Минздраве ведутся только войны-междусобойчики. Что же там происходит на самом деле?

- И правда, сейчас все выглядит так, будто кроме "мышиной возни" в министерстве больше ничего не происходит. Команда предшественников приняла приход команды Зоряны Скалецкой в штыки, и даже аудиторская проверка была воспринята как нечто сверхъестественное, хотя на самом деле это совершенно нормальная практика во всех сферах.

Как кипит работа у этих ребят, пока не видно, потому как на поверхности больше все-таки разборки, в которых старая команда воюет с новой. При этом я считаю, что всерьез обращать внимание на это и переживать не стоит, поскольку неоднократно было заявлено и Скалецкой, и в Комитете по вопросам здравоохранения, что никаких разворотов, изменений, ухудшений по продвижению реформы не будет, ведь все заинтересованы в построении современной системы здравоохранения в Украине.

Конфликт интересов конечно же неприятен, при этом я не считаю, что обновление или изменение команды как-то влияет на продвижение реформы. Это нормальная практика, когда приходит новый управленец и набирает свою команду людей, с которыми можно эффективно работать. Естественно, с появлением нового лидера появляются те, кому его манера работы не нравится, но ведь у него всегда есть возможность уйти.

Несмотря на все "страсти", новой командой ведется активная работа над налаживанием функционирования министерства. А разногласия и конфликты на продуктивности их работы никак не отражаются.

- Прежде чем задать вопрос о планах команды нового министра, хотелось бы услышать от вас оценку работы команды Ульяны Супрун.

- В первую очередь хотелось бы отметить, что нет такого понятия, как "реформа Супрун" (сейчас очень часто это слышу, потому хотелось бы внести ясность). Так же как нет понятий как "реформа Квиташвили" и т.д. Реформа украинского здравоохранения в целом и в частности то, что делалось последние пять лет, было расписано еще в 2014 году и принято за основу развития в 2015 году. То есть, мы все двигались по этому направлению, в том числе и Ульяна Супрун.

В реформах системы здравоохранения преемственность – это очень важная вещь, и нужно продолжать то, что было начато предшественниками. Любые поправки и изменения очень вредят процессу в целом. И предыдущий руководитель Минздрава с этой задачей справилась, местами – "на отлично".

Так, ее команда сделала очень много из ранее прописанной стратегии. Главным положительным моментом я бы выделил реформу первичного звена, в которой, в частности, была расписана система финансирования. Они это сделали, несмотря на разногласия и конфликты между Минздравом и Комитетом, которые очень мешали работе.

Второй положительный момент – при Супрун была создана Национальная служба здоровья – это новый Единый плательщик, который является неким "министерством финансов" для системы здравоохранения (Минздрав сам по себе не должен "касаться" к деньгам и покупать какие-либо вещи, его основная функция – строить политику системы здравоохранения и следить за качеством оной).

Также стоит отметить поддержку и увеличения объема программы "Доступные лекарства" и закупки медикаментов через международные организации. Пусть работа в данном направлении "зависла" на одном уровне (детальнее - позже), однако это намного лучше тех схем, которые работали раньше.

Есть также и множество моментов, с которыми команда Супрун так и не смогла справиться по неизвестным мне причинам. Например, то, что мы не можем сейчас быстро начать переход к финансированию системы здравоохранения на вторичном звене, поскольку у нас нет разработанных (по крайней мере я их не видел) расчетов по протоколам лечения. Так же я считаю, что не была доведена до конца работа по врачебному самоуправлению – это также очень важный момент, поскольку включает в себя и лицензирование врачей, и их самоорганизацию. Реформа ведь концентрируется на двух группах людей – пациенты и врачи. И если врачи не довольны условиями своего труда и своим доходом, это напрямую отражается на пациентах и на качестве системы здравоохранения в целом.

Также очень мало было сделано по направлению системы медобразования.

Возможно было бы сделано больше, если бы МОЗ заручился поддержкой Комитета (за время работы Ульяны Супрун работа велась против Минздрава), но об этом остается только рассуждать.

Сейчас у новой команды ситуация намного лучше, поскольку есть единство и в исполнительной власти, и в законодательной. Потому этим надо воспользоваться, и то, что не доработала предыдущая команда, можно сейчас довести до ума или исправить.

- Чем планирует заниматься Зоряна Скалецкая в ближайшее время? Какие акценты расставлены?

- В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что первые полтора-два месяца – это самое тяжелое время для управленца, когда он только вникает в работу существующего министерства и вникает в то, что там происходит, усваивает огромные потоки информации. Потому для начала продуктивной работы команды Скалецкой необходимо какое-то время.

Однако при этом уже разрабатывается видение курса движения для Минздрава. В ближайшей перспективе, и, насколько мне известно, на следующей неделе состоится презентация стратегии развития на предстоящие пять лет (предыдущая стратегия развития разработана до 2020 года, то есть, уже ее срок истекает).

Хотелось бы подчеркнуть, что у новой команды есть понимание необходимости внесения поправок на законодательном уровне, чтобы процесс пошел быстрее, и для этого у них тоже есть наработки.

Все и сразу охватить невозможно, тем более в сфере здравоохранения, потому естественно расставлены акценты и приоритеты. Я считаю (и мое мнение сходится с мнением нового министра), что в первую очередь, нужно провести работу с пакетом законопроектов: заняться изменением существующих законов, которые были испорчены ранее (какие-то параграфы были поправлены, какие-то убраны и т.д., что в результате привело к коллапсу в их содержании). Также нужно довести до конца работу по законодательным инициативам, которые уже были готовы и являются приемлемыми, в частности, тех, которые касаются самоуправления врачей, их защиты и гарантий.

Это, пожалуй, наиболее важный момент, который активно разрабатывается уже сейчас и через неделю-две его будет представлено.

- Что будет с закупкой лекарств: останется ли нынешняя схема закупок через международные организации, либо Украина вернется к старой схеме?

- Система, понятное дело, будет только улучшаться, а не ухудшаться.

Нынешняя система закупок была принята в 2015 году как временная: на три года, за которые необходимо было ввести новые правильные механизмы госзакупок лекарств. При этом она должна была уже вывести эти закупки из-под эгиды МОЗа.

То есть, за три года необходимо было выйти на производителей медикаментов, и делать прямые закупки. Это нужно для того, чтобы в полной мере обеспечить Украину необходимым количеством препаратов и вакцин, что по нынешней схеме практически невозможно. Тем более, что цена при таких схемах будет намного меньше, поскольку не будет посредников. Этого шага предыдущей командой Минздрава сделано не было.

Пока временный механизм (через международные организации) продлен еще на два года, за которые нужно заниматься схемой выхода на прямые закупки.

- Что насчет реформы медицины вторичного звена – какие планы на следующий год и как это отразится на врачах?

- Это самая сложная задача, которая досталась новой команде Минздрава. Во-первых, имеет место географическая проблема - в основном качественные медицинские услуги высокого уровня сконцентрированы в больших городах, таких как Киев, Одесса, Харьков и т.д.. Второе – никто никогда не просчитывал, сколько нужно коек, где, в каком количестве, зачем и т.д. Кроме того, есть очень много дублированных функций в разных маленьких городах. Например, городские, районные, областные больницы и т.д., при этом где-то есть большое количество (больше необходимого) коек, а где-то наоборот их очень мало.

Потому реформа вторичного звена – очень большая комплексная реформа, которая сгладит эти "неровности", и важная ее составляющая – это правильное финансирование каждого ее шага.

Принцип тут такой же, как и при реформировании первичного звена – деньги идут за пациентом. У пациента при этом есть свобода выбора клиники, а за него клиника получает деньги от НСЗ по предоставленному счету за оказанные услуги.

Разворачивать эту систему резко нельзя, должен быть переходный период, который гарантирует определенные моменты. Первый – больницы должны быть финансово устойчивы (ведь оплата услуг – постфактум, и чтобы оказать услугу должна быть определенная база. Второе – введение страхования как механизма финансирования системы здравоохранения. Третье – предоставление свободы распоряжения своими финансами больницам, ведь сейчас у них нет легальной возможности официально зарабатывать деньги и, соответственно, их тратить. Это и есть автономизация больниц (ни в коем случае не приватизация) - одна из форм их самоуправления.

Реформа первичного звена, которая уже введена, являлась ключевым этапом к началу реформы вторичного, поскольку первичная медицина – некий распределитель пациентов для второго и третьего уровня оказания медицинских услуг.

Хорошо, что предыдущая команда Минздрава смогла провести реформу первички. При этом упустив подготовку баз для реформы медицины вторичного звена. Хотя можно было бы проделывать эту работу параллельно.

В 2020 году реформировать вторичное звено уже просто необходимо, иначе мы не сможем сохранить те наработки, которые уже существуют. Тем более, отсутствие понимания дальнейшей реформы пугает и врачей, и пациентов, что нагнетает ситуацию.

В центре внимания будут оставаться врачи. Ведь важно обеспечить и нормальные условия их труда, и доход.

Я считаю, что заработок врача должен быть прямо пропорционален объему работы, которую он делает. То есть, доктор, который, например, принимает десять пациентов в день, должен получать в десять раз больше врача, который принимает одного пациента. Чем больше и качественнее работает врач, тем больше получает.

- А с неотложкой что будет – когда изменения коснутся этой сферы?

- Для Зоряны Скалецкой этот вопрос на приоритетном уровне. У меня отношение к этому такое: реформа неотложной медицины делается в самую последнюю очередь (я говорю не об оснащении и обеспечении, а конкретно о реформе). Это как вишенка на торте, которая уместна, когда вся система нормально работает: хорошо работают больницы, есть географическое распределение и т.д. Сейчас же, туда пока просто нужно вливать деньги.

Объясню почему это последний шаг реформы. Сегодня, очень часто скорая заменяет функции первичной медицины, то есть приезжает на вызов и делает то, что под силу семейному врачу: измеряет давление, дает препарат от головной боли или банально оказывает помощь пациенту при похмелье. Это отнюдь неправильно. Чаще всего так происходит в селах, где нет амбулатории или поликлиники, местного терапевта или семейного доктора. Потому у пациентов не остается другого выхода, кроме как прибегнуть к услугам неотложки. Чтобы разгрузить "скорые" и направить только на те вызовы, где они действительно нужны, необходимо сперва наладить первичную и вторичную систему здравоохранения.

Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы наладить реферальную систему. То есть, распределительную: направлять пациентов именно туда, где они могут получить необходимую медицинскую помощь, ведь не каждая клиника, в которую доставила пациента "скорая", способна оказать именно ту помощь, которая необходима. А для его перемещения нужны определенные условия, в частности, реанимобили и т.д.

- Нацслужба здоровья – какова ее судьба?

- Эта служба должна работать, развиваться и увеличиваться – не существует ни одной прогрессивной системы здравоохранения, где нет Единого плательщика. В Украине эту функцию выполняет НСЗ, потому ее никто ликвидировать не собирается.

Были разговоры по поводу страховой медицины, мол, эта служба станет государственной страховой компанией. Мне кажется, что это было бы неправильно, ведь ее основная функция – закупки услуг, а не что-то другое.

- Есть ли у государства средства для финансирования перечисленных шагов реформирования?

- Я уже видел подготовленный бюджет, который будет выноситься на голосование в декабре. Думаю, что если к деньгам, которые прописаны на реформу, добавить еще миллиардов десять, будет намного лучше. Ведь мы заходим в сферу, где сделать точные расчеты невозможно. Имеющиеся подсчеты, сделаны на основе старой статистики, например, количество операций по удалению аппендицита. Но при этом мы никогда не знаем, сколько из них усложненные, а сколько нет, а тарифы-то на них ведь разные.

Предугадать правильный тариф, который нужно оплатить, очень трудно. Я бы рекомендовал через полгода пересмотреть и внести коррективы в эту статью бюджета. Пока обосновать заранее, почему нужно больше денег, невозможно.

Но на сегодняшний день финансового ресурса хватает.

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