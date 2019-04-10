Нью-Йорк ввел чрезвычайное положение из-за вспышки кори

Во вторник, 9 апреля, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, которое потребует вакцинирования против кори невакцинированных людей, живущих в Уильямсбурге и Бруклине.

Об этом сообщает The New York Times.

В течение нескольких месяцев власти Нью-Йорка боролись с одной из крупнейших вспышек кори за последние 10 лет в нескольких районах города. Большинство случаев заболевания пришлось на ультраортодоксальные еврейские общины в Бруклине.

Власти города вели разъяснительную работу, работая с раввинами и распространяя тысячи листовок, чтобы убедить родителей делать прививки своим детям. Также были предприняты более жесткие меры – указ, запрещающий непривитым учащимся посещать школы в некоторых районах Бруклина.

Вместе с увеличением случаев заболевания корью, распространяется и движение против вакцинации. Во вторник представители городской службы здравоохранения сделали более решительный шаг с целью остановить распространение инфекции – в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение. Нарушителей этого предписания будет ожидать штраф, добавил мэр.

Мер города призывает к вакцинации

Де Блазио призвал пройти вакцинацию от кори, чтобы защитить детей и взрослых жителей города.

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