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/Новости медицины

Ну еще кусочек: новая методика помогает снизить тягу к еде

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Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) - безболезненная и неинвазивная методика, которая используется для лечения таких заболеваний, как тяжелая депрессия и наркомания.

Кроме того, в последнее время ее используют для борьбы с ожирением - помогает уменьшить тягу к пище у пациентов с лишним весом, сообщает La Repubblica.

Стимуляция мозга помогает побороть тягу к пище

Стимуляция мозга помогает побороть тягу к пище

fitness-online.by

В исследовании участвовали около 50 взрослых, которые прошли 15 сеансов ТМС трижды в неделю в течение 5 недель. Было выявлено, что у пациентов, получавших лечение, снижение индекса массы тела (отношение массы тела к квадрату роста, кг/м2) составило 8,4%, а их вес снизился в среднем почти на 9 килограммов по сравнению с контрольной группой.

Сеанс транскраниальной магнитной стимуляции

Сеанс транскраниальной магнитной стимуляции

prescouter.com

По мнению авторов, достигнутый результат считается продолжительным, поскольку он оставался в течение последующего года после процедуры.

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