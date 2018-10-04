Новые больничные в Украине: как получить и кого коснется

В Украине изменились правила страховых выплат по больничным, а также на основании беременности, родов и похорон. С начала октября в действие вступила новая редакция порядка начисления материальной помощи Фондом социального страхования. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Какие нововведения?

Электронная подача отчета Ф4-ФСС с ТВП была расширена возможностями подавать заявления - расчеты, а также отчеты о выплатах онлайн. В итоге процесс получения финансирования должен ускориться.

Новая форма заявления-расчета объединяет в себе все виды документации, необходимой для начислений материальной помощи. Документ также был расширен, добавились графы о: льготах для пострадавших на ЧАЭС, страховом стаже, виде занятости сотрудника и прочее.

Орган ФССУ предварительно контролирует, правильно ли начисляется материальная помощь. Заметив ошибки, уполномоченные лица будут предоставлять разъяснения и рекомендации. Такой подход должен позволить работодателям избежать штрафов.

Уведомления о выплатах помощи сотрудникам должны теперь подаваться не позже 30 дней со дня выплаты.

Изменились и сроки подачи заявления-расчета. Теперь оно должно податься работодателем за 5 трудовых дней с момента утверждения протокола заседания комиссии.

О том, как получить страховую выплату, рассказала OBOZREVATEL бухгалтер Татьяна Булавка

"Чтобы получить страховые выплаты, сотрудник должен передать больничный лист бухгалтеру, чтобы он заполнил графы о страховом стаже и количестве дней, за которые будет начисляться материальная помощь. Потом этот лист подается комиссии социального страхования на рассмотрение. Именно там принимаются решения, касательно страховых выплат по нетрудоспособности.

Если решение утвердительное – бухгалтерия рассчитывает размер выплаты, оформляет и лишь после этого подает заявление-расчет на получение финансов от ФССУ. После этого рабочий орган ФССУ начисляет выплаты на специальный счет компании, и сотруднику выплачивается материальная помощь по месту работы.

По сути, все изменения больше касаются бухгалтерии, нежели застрахованного лица, ведь от сотрудника требуется только предоставить необходимые документы, которые станут основой для назначения выплат, чаще всего - это лист нетрудоспособности".

О каких видах материальной помощи идет речь?

1. Помощь при временной нетрудоспособности выплачивается в виде полной или частичной суммы зарплаты. Такое финансирование можно получить, если вы заболели или травмировались, но не на производстве. Кроме того, ФССУ обещает материальную помощь в дни, когда человек ухаживает за болеющим ребенком или близким родственником. Если человек, смотрящий за маленьким ребенком либо ребенком-инвалидом сотрудника заболел – он может ухаживать за ними самостоятельно и рассчитывать на страховую выплату. Также в эту категорию попадает карантин; смена сотрудником вида деятельности с меньшим размером оплаты труда ( вследствие медицинского заключения); протезирование в больнице, а также нахождение в санатории или реабилитационном центре.

2. Помощь в период беременности и родов предоставляется в размере полной средней зарплаты.

3. Размер выплаты на помощь в похоронах устанавливается управление ФССУ, но не может быть меньше установленного законом прожиточного минимума. А в случае смерти на производстве также должны компенсироваться расходы на ритуальные услуги.