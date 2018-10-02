Нобелевский прорыв в лечении рака: что он изменит для миллионов

Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё, Нобелевские лауреаты по медицине этого года, совершили научный прорыв в методах борьбы с раком. Что их открытие значит для медицинского сообщества и как оно повлияет на лечение онкозаболеваний в будущем - разобрался OBOZREVATEL.

"Ускорили" иммунитет

Фактически ученым удалось "ускорить" реакцию иммунной системы на раковые клетки. В отличии от химиотерапии, иммунотерапия сама по себе не убивает опухоли и клетки, она "заставляет" справляться с ними клетки иммунитета пациента.

Джейсм Эллисон и Тасуку Хондзё – оба иммунологи. За долгие годы работы в этой теме ученым удалось научится подавлять негативную работу иммунной системы. Они определили наличие протеинов, которые действуют, как "ускорители" и "тормоза" Т-лимфоцитов. Именно Т-клетки распознают и уничтожают клетки с чужеродными антигенами.

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Джеймс Эллисон на протяжении нескольких лет исследовал белок CTLA-4, который задействован в иммунологических процессах и, как выявил ученый, тормозит иммунный ответ. Т-лимфоциты, играющие важную роль в приобретенном иммунном ответе, распознавая и уничтожая клетки с чужеродными антигенами, также имеют белок "ускоритель" (акселератор), но связываясь с белком CTLA-4 они тормозят или замедляют иммунную реакцию.

Джеймс Эллисон

Хондзё писал труды о молекулярной идентификации цитокинов – группе гормоноподобных белков и пептидов, которые синтезируются клетками иммунной системы, а также белке PD-1, который предотвращает активацию Т-лимфоцитов. Он заметил, что PD-1, как и CTLA-4, "тормозит" (ингибирует) иммунный ответ, правда механизм действия имеет другой.

Тасуку Хондзё

Поразительные результаты

Клинические испытания показали поразительные результаты. Блокировка белка PD-1 помогала справиться с тяжелыми формами рака легких, почек, лимфомы и меланомы. Что касается белка CTLA-4, то его блокировка вместе с PD-1, показала еще большую эффективность на пациентах с меланомой.

Правда, этот прорыв имел и последствия - имунная система становилась очень активной и начинала атаковать сама себя, то есть у больных проявлялись аутоиммунные реакции организма. Но ученым удалось относительно легко справится с последствиями.

Онкохируг и онколог Евгений Пробончук объяснил, что значит открытие ученых для пациентов и медицинского сообщества в целом:

"Иммунология – самый перспективный метод лечения злокачественных заболеваний на данный момент. Благодаря достижениям лауреатов Нобелевской премии, лечение онкологических пациентов получило новые опции, среди которых: персонифицированная терапия рака, возможность помочь клиентам с агрессивными формами рака (меланома, рак легких), когда другие методы лечения не действуют. Иммунология - это серьезный шаг, который позволит помочь ряду онкологических больных".

Сейчас онкозаболевания являются второй причиной смертности во всем мире. По данным ВОЗ, в 2015 году от рака умерло 8,8 миллионов человек. Из них почти 1,7 миллиона скончалось от агрессивного рака легких.

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В августе этого года Американская ассоциация исследований публиковала исследование, где прогнозировала 43% рост смертности от рака легких у женщин к 2030 году. По данным исследования, эти показатели должны превысить смертность от рака молочной железы.

Что касается еще одного агрессивного онкологического заболевания – меланомы, то по данным ВОЗ, она ежегодно диагностируется у более чем 130 тысяч пациентов. При этом на последней стадии заболевания вероятность того, что человек проживет еще 10 лет, сводится к 10-15%.