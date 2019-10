Поможет в борьбе с раком и анемией: названы лауреаты Нобелевской премии в медицине

Нобелевскую премию 2019 года по физиологии и медицине получили трое ученых за открытие того, как живые клетки реагируют на кислород.

Об этом 7 октября сообщили в официальном Twitter Нобелевской премии. Имена победителей – Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на разные уровни кислорода.

"Открытие, сделанное лауреатами, имеет фундаментальное значение и проложило путь к многообещающим новым стратегиям борьбы с анемией, раком и другими заболеваниями", – сообщили в Нобелевском комитете.

Эта премия открыла Нобелевскую неделю – все остальные призы в других сферах будут присуждаться по 14 октября. Келин, Ратклифф и Семенца получат 9 миллионов шведских крон (более 22 млн гривен).

Согласно с завещанием выдающегося ученого Альфреда Нобеля, приз в этой области может получить лицо (или лица), которое сделало важное открытие в области физиологии или медицины. Награда всегда присуждается за конкретное исследование.

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine is announced.

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza "for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability."