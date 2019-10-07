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Поможет в борьбе с раком и анемией: названы лауреаты Нобелевской премии в медицине

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Нобелевскую премию 2019 года по физиологии и медицине получили трое ученых за открытие того, как живые клетки реагируют на кислород.

Об этом 7 октября сообщили в официальном Twitter Нобелевской премии. Имена победителей – Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на разные уровни кислорода.

"Открытие, сделанное лауреатами, имеет фундаментальное значение и проложило путь к многообещающим новым стратегиям борьбы с анемией, раком и другими заболеваниями", – сообщили в Нобелевском комитете.

Поможет в борьбе с раком и анемией: лауреаты Нобелевской премии в медицине

Twitter The Nobel Prize

Эта премия открыла Нобелевскую неделю – все остальные призы в других сферах будут присуждаться по 14 октября. Келин, Ратклифф и Семенца получат 9 миллионов шведских крон (более 22 млн гривен).

Согласно с завещанием выдающегося ученого Альфреда Нобеля, приз в этой области может получить лицо (или лица), которое сделало важное открытие в области физиологии или медицины. Награда всегда присуждается за конкретное исследование.

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Как писал OBOZREVATEL, Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2018 год присудили Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе, которые провели исследование в области онкологических заболеваний. Победа присуждена за "открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции".

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Тема
Нобелевская премия
Место
Швеция
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