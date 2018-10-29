''Ни в чем себе не отказывай'': украинский врач показал свою нищенскую зарплату

В Кировоградской области кардиохирург получает за месяц почти в два раза меньше, чем обозначена минимальная зарплата по Украине.

Соответствующий снимок опубликовал Андрей Клянчин на своей странице в Facebook. На фотографии квитанции указано, что за стаж ему было начислено в октябре 2018 года 1193,92 грн, почасовая оплата – 5969,60 гривен, всего было начислено 7163,52.

Из этой суммы взыскали 4351,84 гривен. В частности, деньги пошли на: налог – 1289,43 грн; военные сборы – 107,45; исполнительный лист – 2883,32 гривен (выдается на основании решений, приговоров и иных судебных актов, подлежащих исполнению); на профсоюзы –71,64. На руки врач получил 1500 гривен. Сумма к выдаче в итоге получилась 1311, 68 гривен – около 46,38 долларов. Если прибавить ту сумму, которую он получил на руки, то выплата составляет около 99 долларов.

Судя по материалу интернет-издания "Украина-Центр", Клянчин является главным врачом Кировоградского областного кардиодиспансера. Он работает кардиохирургом. Мужчина также является переселенцем из Луганска. Таким образом, украинский кардиохирург за месяц работы получил меньше 50 долларов.

Андрей Клянчин и Анна Сухомлин Олег Шрамко, "УЦ"

В комментариях пользователи возмутились такой "нищенской" зарплате врача.

"Стыдно жить в стране, где уборщицы и продавцы получают больше врачей - людей, спасающих жизни", "Врач не живет на эту зарплату, все об этом знают", "Отвечу по-секрету: на такую зарплату никто не проживет", "Ни в чем себе не отказывай", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказывала, что в результате медреформы в Украине существенно повысили зарплаты врачам, которые заключили договора с Национальной службой здоровья.