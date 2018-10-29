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/Новости медицины

''Ни в чем себе не отказывай'': украинский врач показал свою нищенскую зарплату

8.4тЧитать материал на украинском

В Кировоградской области кардиохирург получает за месяц почти в два раза меньше, чем обозначена минимальная зарплата по Украине.

Соответствующий снимок опубликовал Андрей Клянчин на своей странице в Facebook. На фотографии квитанции указано, что за стаж ему было начислено в октябре 2018 года 1193,92 грн, почасовая оплата – 5969,60 гривен, всего было начислено 7163,52.

Из этой суммы взыскали 4351,84 гривен. В частности, деньги пошли на: налог – 1289,43 грн; военные сборы – 107,45; исполнительный лист – 2883,32 гривен (выдается на основании решений, приговоров и иных судебных актов, подлежащих исполнению); на профсоюзы –71,64. На руки врач получил 1500 гривен. Сумма к выдаче в итоге получилась 1311, 68 гривен – около 46,38 долларов. Если прибавить ту сумму, которую он получил на руки, то выплата составляет около 99 долларов.

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Судя по материалу интернет-издания "Украина-Центр", Клянчин является главным врачом Кировоградского областного кардиодиспансера. Он работает кардиохирургом. Мужчина также является переселенцем из Луганска. Таким образом, украинский кардиохирург за месяц работы получил меньше 50 долларов.

''Ни в чем себе не отказывай'': украинский врач показал свою нищенскую зарплату
''Ни в чем себе не отказывай'': украинский врач показал свою нищенскую зарплату

Андрей Клянчин и Анна Сухомлин

Олег Шрамко, "УЦ"

В комментариях пользователи возмутились такой "нищенской" зарплате врача.

"Стыдно жить в стране, где уборщицы и продавцы получают больше врачей - людей, спасающих жизни", "Врач не живет на эту зарплату, все об этом знают", "Отвечу по-секрету: на такую зарплату никто не проживет", "Ни в чем себе не отказывай", – написали пользователи.

''Ни в чем себе не отказывай'': украинский врач показал свою нищенскую зарплату
''Ни в чем себе не отказывай'': украинский врач показал свою нищенскую зарплату

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказывала, что в результате медреформы в Украине существенно повысили зарплаты врачам, которые заключили договора с Национальной службой здоровья.

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Бля, это ж каким нужно быть ленивым лошарой, чтобы столько получать? Не смешите моих тапочек! Приедьте в любую областную больницу и посмотрите, на каких тачках приезжают врачи утром на работу. Броцкий, ты совсем охренел?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ну что сказать врачу! Чемодан, вокзал, Россия!
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