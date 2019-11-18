Ни мальчик, ни девочка: появились новые детали об уникальном ребенке во Львове

Львовские хирурги-урологи готовят к операции годовалого малыша, который родился истинным гермафродитом – в организме ребенка есть как мужские, так и женские половые железы.

Эта патология относится к очень редким, и за последние 10 лет во львовский Охматдет обратились родители только трех детей, пишет ZAXID. Дважды хирурги успешно проводили операции, окончательно определяющие пол ребенка.

По словам детского уролога Львовской областной больницы Охматдет Андрея Поцюрко, впервые родители обратились к ним, когда малышу было 9 месяцев. И на тот момент было не ясно, мальчик это или девочка, поскольку внешние гениталии имели признаки обоих полов.

До настоящего момента ребенок прошел осмотр генетиками, эндокринологами, урологами, гинекологами и т.д. Кариотип малыша определили в медико-генетическом центре при Институте наследственной патологии НАМН Украины: ребенок имеет половые хромосомы мальчика. При этом УЗИ-обследование помогло выявить, что у него есть также и женские внутренние органы, которые развиты несколько лучше, чем мужские. Подтвердились эти показания и после лапароскопического обследования брюшной полости.

Бригада хирургов-урологов, оперирующая детей-гермафродитов ZAXID

"Стало ясно, что у малыша есть матка, маточная труба ведет к яичникам, а слева расположена непонятная железа. После исследования выяснилось, что это яичко. Итак, ребенок – истинный гермафродит, имеющий и женские, и мужские половые железы. Это очень редкая патология и в Украине есть только несколько специалистов, которые помогают таким детям скорректировать их пол", – отмечает Андрей Поцюрко.

С момента рождения малыша родители восприняли его как девочку, дали младенцу женское имя. И в результате множества обследований и консультаций было решено формировать девочку. Теперь на предстоящей операции при помощи лапароскопии будет удалено яичко, а также будет проведена пластика наружных половых органов. После операции ребенок будет наблюдаться у эндокринологов и гинеколога.

По словам врача, к настоящему времени и матка, и яичники ребенка немного меньше, чем должны быть к этому возрасту. Однако этот вопрос можно откорректировать при помощи гормонотерапии.

Предполагается, что операция состоится через пару месяцев.

Два года назад львовские хирурги-урологи уже помогли скорректировать пол еще одному ребенку. Тогда было решено оставлять половые признаки девочки, хотя изначально малышку растили как мальчика, дав ей мужское имя. Сейчас пациентке уже пять лет, она нормально растет и развивается.

Что такое гермафродитизм

В медицине существует понятие истинного и ложного гермафродитизма. Первый – когда у человека есть мужские и женские половые железы. При ложном же у пациента имеются половые признаки одного пола, а половые железы другого.

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