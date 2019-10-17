Усиливаем способность в борьбе с фальсифицированными лекарствами! В пятницу подписала приказ, утвердивший перечень 12 участников, которые присоединились к пилотному проекту с 2D кодирования на упаковках лекарственных средств.

2D код – специальная маркировка на упаковке лекарств, которая наносится при их производстве. Почти все иностранные препараты, продающиеся в Украине, уже имеют двухмерное кодирование упаковок. Некоторые украинские фармкомпании также уже приобрели необходимое для кодирования оборудование.

2D кодирование – составляющая Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств.

Впоследствии, просканировав код через мобильное приложение, пациенты смогут проверять лекарства, в частности, не является ли препарат фальсифицированным, просроченным или завезен в страну с нарушением норм.

Кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств – от производства или импорта к продаже в аптеке, и своевременно реагировать на нарушения – а значит, защищать пациента!

2D код – специальная маркировка на упаковке лекарств FB Zoryana Skaletska

Участие в пилотном проект могут принимать производители, импортеры, дистрибьюторы лекарственных средств, учреждения здравоохранения, аптечные учреждения. Пилотный проект продлится год, а в будущем такое кодирование должно стать обязательным для всех производителей.

С приказом можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/33uRJt2.

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