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/Новости медицины

Несли на руках 2 км: на Прикарпатье молодая женщина умерла из-за разрушенного моста

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В Ивано-Франковской области умерла молодая женщина – "скорая" не смогла добраться до села из-за разрушенного стихией моста.

Как сообщает агенство новостей Galka.if.ua, это произошло 30 мая в селе Мошковцы Калушского района. Марие, 23-летней местной жительнице, стало плохо из-за того, что у нее резко поднялось давление.

Работники сельской амбулатории, оценив состояние больной, вызвали "скорую", но из-за разрушенного моста медики не смогли вовремя оказать помощь женщине (чтобы просмотреть фото, поскролльте страницу до конца).

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По этой причине односельчанам пришлось нести женщину около двух километров, чтобы добраться до переправы, где ждала карета скорой помощи.

"Марию, мать двухлетнего мальчика, срочно забрали в больницу Калуша, но спасти женщине жизнь не удалось", - рассказала глава сельсовета Оксана Галка.

Жители села возмущены случившимся и требуют от районной власти достроить мост, который стал на пути срочной госпитализации женщины.

Восстановление моста в Мошковцах после наводнения в 2008 году уже 2 года как заморожено. На днях непогода оставила мошковчан без временной переправы, которая соединяла село и райцентр.

разрушенный мост

разрушенный мост

galka.if.ua

разрушенный мост

разрушенный мост

galka.if.ua

разрушенный мост

разрушенный мост

galka.if.ua

разрушенный мост

разрушенный мост

galka.if.ua

Ранее MedOboz писал, что в Запорожской области диспетчер скорой помощи не приняла вызов, ссылаясь на то, что родители больного ребенка местные и могут самостоятельно добраться до больницы.

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Место
УкраинаИвано-Франковск
Теги
скорая помощьпогодагипертония
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