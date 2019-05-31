Несли на руках 2 км: на Прикарпатье молодая женщина умерла из-за разрушенного моста

В Ивано-Франковской области умерла молодая женщина – "скорая" не смогла добраться до села из-за разрушенного стихией моста.

Как сообщает агенство новостей Galka.if.ua, это произошло 30 мая в селе Мошковцы Калушского района. Марие, 23-летней местной жительнице, стало плохо из-за того, что у нее резко поднялось давление.

Работники сельской амбулатории, оценив состояние больной, вызвали "скорую", но из-за разрушенного моста медики не смогли вовремя оказать помощь женщине (чтобы просмотреть фото, поскролльте страницу до конца).

По этой причине односельчанам пришлось нести женщину около двух километров, чтобы добраться до переправы, где ждала карета скорой помощи.

"Марию, мать двухлетнего мальчика, срочно забрали в больницу Калуша, но спасти женщине жизнь не удалось", - рассказала глава сельсовета Оксана Галка.

Жители села возмущены случившимся и требуют от районной власти достроить мост, который стал на пути срочной госпитализации женщины.

Восстановление моста в Мошковцах после наводнения в 2008 году уже 2 года как заморожено. На днях непогода оставила мошковчан без временной переправы, которая соединяла село и райцентр.

разрушенный мост galka.if.ua

разрушенный мост galka.if.ua

разрушенный мост galka.if.ua

разрушенный мост galka.if.ua

Ранее MedOboz писал, что в Запорожской области диспетчер скорой помощи не приняла вызов, ссылаясь на то, что родители больного ребенка местные и могут самостоятельно добраться до больницы.

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