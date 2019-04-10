Нейроностатин: что это и как может спасти людей с диабетом

Нейроностатин – новый открытый учеными белок, который может предотвратить гипогликемию, которая очень опасна для больных диабетом.

Доклад о результатах исследования был представлен Стивеном Гротом, докторантом из Медицинской школы Университета Сент-Луиса, на ежегодном собрании Американского физиологического общества на Experimental Biology 2019.

Больные диабетом, принимающие инсулин для контроля сахара в крови, рискуют снизить сахар ниже нормы. Это состояние называется гипогликемией, оно вызывает головокружение и сонливость. Если уровень сахара продолжает падать, симптомы могут перейти в судороги и потерю сознания. Тяжелая гипогликемия может привести к возникновению новых эпизодов гипогликемии в будущем, при этом человек будет хуже воспринимать симптомы, которые обычно говорят о падении глюкозы в крови.

По словам Грота, существует очень мало вариантов предотвращения гипогликемии или лечения неосведомленности о гипогликемии, кроме как максимально возможное снижения уровня сахара в крови. Понимание роли нейроностатина в регуляции гипогликемии может открыть новые способы лечения и предотвращения этого состояния, которое очень опасно для людей с диабетом. Результаты ценны и тем, что могут предоставить более полные знания о регуляции уровня сахара поджелудочной железой, которая выделяет больше нейроностатина при низком уровне сахара в крови.

Нейроностатин защищает от гипогликемии, стимулируя поджелудочную железу выделять меньше инсулина и вырабатывать больше глюкагона, гормона, который помогает регулировать уровень сахара. Кроме того, инъекции нейроностатина вызывают повышение уровня сахара в крови.

Результаты исследования указывают на возможность использования нейроностатина в качестве потенциальной терапевтической мишени для лечения и профилактики гипогликемии у людей с диабетом.

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