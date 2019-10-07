Не заметили 5 переломов: в Тернополе разгорелся скандал из-за халатности врачей

В Тернополе пожилая пациентка пострадала от халатности врачей – у нее не заметили пять переломов и отправили домой с диагнозом "ушибы".

Об этом идет речь в сюжете "ТСН". Инцидент произошел в областном медучреждении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 64-летняя вахтер музучилища Ольга Зализняк прикована к постели после ДТП. Ее травмы не заметили в областной больнице. В городской же, куда на следующий день пациентку забрала "скорая", увидели сломанные шейный позвонок, тазовые кости и коленный сустав.

В Тернополе врачи не заметили у пациентки 5 переломов Скриншот из видео

По словам коллеги Зализняк, она возмущена действиями врачей, поскольку у женщины на глазах пухла нога и пропустить переломы было сложно. При этом, по рассказу племянника пациентки, ее осматривали минимум пять медиков.

"Каждый врач имеет право на врачебную ошибку. Он осмотрел, он смотрел, он сделал обследование, он ошибся, повесим его? Так мы всех врачей повесим!" – заступились за врача, который выписал справку об ушибах, в Тернопольской областной университетской больнице.

Пострадавшая женщина все же написала заявление в полицию, в которой просит наказать медиков этой больницы за халатность и непрофессионализм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве женщина скончалась в очереди к врачу в поликлинике. До этого скорая помощь отказалась выезжать к ней на дом, из-за чего женщина и поехала к доктору.

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