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/Новости медицины

"Не смогли узнать": в Америке от аппарата отключили не того пациента

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В Чикаго (США) больного по ошибке отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Случай произошел в одной из больниц города, куда мужчина без сознания и с сильно изуродованным лицом был доставлен ранее. Об этом сообщает ВВС.

Полиция идентифицировала пострадавшего как Альфонсо Беннетта и связалась с его родными, которые сомневались, что мужчина приходится им родственником, дали согласие на отключение его от систем поддержания жизни.

Больница в Чикаго

Больница в Чикаго

bbc.com

Возвращение настоящего Альфонсо Беннетта помогло выяснить, что умерший пациент – это не он, а 69-летний Элиша Бриттмен, которого разыскивают близкие. Теперь обе семьи планируют судиться с руководством больницы и властями Чикаго.

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По ошибке отключенный от аппарата Элиша Бриттмен

По ошибке отключенный от аппарата Элиша Бриттмен

bbc.com

Ранее MedOboz сообщал, что на Буковине умер 3-летний ребенок, которому не смогли поставить правильный диагноз. В случившемся родители погибшего обвиняют врачей.

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Тема
Здоровье
Место
СШАЧикаго
Тег
врачебная ошибка
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