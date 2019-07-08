"Не смогли узнать": в Америке от аппарата отключили не того пациента

В Чикаго (США) больного по ошибке отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Случай произошел в одной из больниц города, куда мужчина без сознания и с сильно изуродованным лицом был доставлен ранее. Об этом сообщает ВВС.

Полиция идентифицировала пострадавшего как Альфонсо Беннетта и связалась с его родными, которые сомневались, что мужчина приходится им родственником, дали согласие на отключение его от систем поддержания жизни.

Больница в Чикаго bbc.com

Возвращение настоящего Альфонсо Беннетта помогло выяснить, что умерший пациент – это не он, а 69-летний Элиша Бриттмен, которого разыскивают близкие. Теперь обе семьи планируют судиться с руководством больницы и властями Чикаго.

По ошибке отключенный от аппарата Элиша Бриттмен bbc.com

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