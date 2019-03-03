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/Онкология

"Не резали, встал на ноги": в Украине впервые успешно лечили рак по-новому

10.3тЧитать материал на украинском

Врачи в Харькове впервые успешно применили брахитерапию для лечения рака.

Как говорится в сюжете телеканала "АТН Харьков", процедуру провели местному жителю Анатолию Бородихину, которому несколько месяцев назад поставили диагноз рак.

Уточняется, что мужчина сначала думал, что простудил почки, однако тщательное обследование показало опухоль предстательной железы. Новый для Украины метод лечения предложил ему испытать на себе врач.

Врачи / рак

Врачи / рак

скриншот

"КТ, МРТ, вы ж сами понимаете, это не простое дело, и потом, меня забрали сюда, как раз к тому времени. Когда меня гормонами лечили, появилась эта машина великолепная. Не резали. Итог этого всего, что я встал на ноги, чувствую себя даже лучше намного, чем раньше", – рассказал харьковчанин.

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Аппарат для брахитерапии в виде облучения злокачественных опухолей появился в харьковском институте медицинской радиологии в 2018 году. Процедура проводится за 10-15 минут, а подготовка длится около часа.

Аппарат для брахитерапии

Аппарат для брахитерапии

Скрншот

Эта методика лечения заключается в том, что пациент сидит на кресле, на котором происходит внедрение источников, которые присоединяются к аппарату. Такой метод лечения часто используется в европейских странах и на Запада.

"Аппараты подобного класса существуют в Украине не только у нас, но по какой-то причине именно предстательную железу предпочитают лечить другими методами, у нас действительно, прорыв не в качестве аппарата, не в классе аппарата, а в том, что в Украине впервые применена эта методика", – рассказал врач-радиолог Андрей Свинаренко.

Эту процедуру врачи планируют проводить раз в неделю, но их количество может увеличиться за счет онкобольных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре провели первую в Украине операцию, которая дала шансы на полное выздоровление больному раком щитовидной железы на 4-й стадии.

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Тема
Здоровье
Место
УкраинаХарьков
Тег
рак
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