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/Новости медицины

В Ривне трехмесячный ребенок умер от кори

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В Ривне из-за кори умер трехмесячный младенец — организм девочки не справился с осложнениями болезни.

Инфекция передалась ребенку от матери, которая заболела корью во время беременности, сообщает Ривненский областной лабораторный центр на своей странице в Facebook.

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"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок появился на свет преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус поразил мозг и легкие ребенка", – говорится в сообщении регионального лабораторного центра.

В Ривне трехмесячный ребенок умер от кори

Кроме того, сообщается, что для спасения ребенка были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь девочки медикам не удалось. Диагноз, послуживший причиной смерти, был подтвержден лабораторно.

Ранее MedOboz сообщал, что в Запорожской области диспетчер отказал в вызове кареты скорой помощи и посоветовал родителям больного корью ребенка самостоятельно добираться до больницы.

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Место
УкраинаРивне
Тег
скорая помощь
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Каюмова Сания
Каюмова Сания
Моя благoдарноcть тем, ктo пoказaл мнe этoт пpeкрacный сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁t1lcjnn Простo прoйдя прocтой опрoc получилa пoчти пoлугoдовую зapплaтy)) Пользyйтeсь, пока ещe ecть вoзможнocть=)
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