В Ривне трехмесячный ребенок умер от кори

В Ривне из-за кори умер трехмесячный младенец — организм девочки не справился с осложнениями болезни.

Инфекция передалась ребенку от матери, которая заболела корью во время беременности, сообщает Ривненский областной лабораторный центр на своей странице в Facebook.

Новости В Украине зафиксировали новую вспышку кори

"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок появился на свет преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус поразил мозг и легкие ребенка", – говорится в сообщении регионального лабораторного центра.

Кроме того, сообщается, что для спасения ребенка были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь девочки медикам не удалось. Диагноз, послуживший причиной смерти, был подтвержден лабораторно.

Ранее MedOboz сообщал, что в Запорожской области диспетчер отказал в вызове кареты скорой помощи и посоветовал родителям больного корью ребенка самостоятельно добираться до больницы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся