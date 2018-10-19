Не имеют права: в Украине пояснили нюансы выдачи больничных в частных клиниках

В Украине частные клиники не имеют права отказывать пациентам в выдаче больничных листов. Согласно с законодательством, медицинские учреждения всех форм собственности являются равными в правах, что и дает им возможность выполнять одинаковые функции.

Об этом в комментарии "Укринформ" заявил глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. Он уточнил, что выдавать листы нетрудоспособности может любой профильный врач, имеющий лицензию.

"Ничто не запрещает законом выдавать больничные листы частным учреждениям, они также могут получать бланки больничных листов. Но иногда случаются эксцессы на местах — некоторые местные управления не выдают их, не могут сделать процедуру. Поэтому есть частные больницы, которые получают больничные и есть те, кто нет", — разъяснил Петренко.

Также он сообщил, что в ближайшее время в Украине собираются внедрить систему электронных больничных, что устранит существующую проблему.

"Не будет бумажки больничного, это будет электронный документ, где работодатель может проверить, выдан ли работнику больничный. Никто не будет выписывать, брать какие-то листки нетрудоспособности", — сообщил Олег Петренко.

Как писал OBOZREVATEL, в начале октября в Украине изменились правила выплат по больничным листам. Это связано с новым порядком начисления материальной помощи Фондом социального страхования.