Не хватает на еду: семейный врач с Днепра шокировала низкой зарплатой

В Днепре некоторые семейные врачи получают менее 4 тысяч гривен месячной зарплаты.
Как сказано в сюжете ТСН, Оксана Паньковик, которую выбрали семейным врачом более 400 пациентов, опубликовала в сети свой доход в размере 3784 грн.
В связи с этим многие украинцы выразили возмущением оплатой ее труда, а руководство больницы даже заставляло удались запись, угрожая увольнением.
По словам Паньковик, главный врач не захотела доплачивать за эти декларации, назвав ситуацию "мотивирующим моментом" для дальнейшего наращивания базы пациентов.
"Выхода я не вижу, как вообще уходить с медицины либо менять страну проживания", - сказала Оксана, возмутившись, что такой зарплаты не хватает даже на еду.
При этом в сюжете отмечается, что в некоторых регионах Украины семейные врачи уже получают до 20 тысяч гривен в месяц.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновицкой области после медицинской реформы обычная участковая врач начала получать "чистую" зарплату в размере 18 тысяч гривен.
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