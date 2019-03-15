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/Новости медицины

Не хватает на еду: семейный врач с Днепра шокировала низкой зарплатой

3.8тЧитать материал на украинском

В Днепре некоторые семейные врачи получают менее 4 тысяч гривен месячной зарплаты.

Как сказано в сюжете ТСН, Оксана Паньковик, которую выбрали семейным врачом более 400 пациентов, опубликовала в сети свой доход в размере 3784 грн.

В связи с этим многие украинцы выразили возмущением оплатой ее труда, а руководство больницы даже заставляло удались запись, угрожая увольнением.

По словам Паньковик, главный врач не захотела доплачивать за эти декларации, назвав ситуацию "мотивирующим моментом" для дальнейшего наращивания базы пациентов.

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"Выхода я не вижу, как вообще уходить с медицины либо менять страну проживания", - сказала Оксана, возмутившись, что такой зарплаты не хватает даже на еду.

При этом в сюжете отмечается, что в некоторых регионах Украины семейные врачи уже получают до 20 тысяч гривен в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновицкой области после медицинской реформы обычная участковая врач начала получать "чистую" зарплату в размере 18 тысяч гривен.

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Тема
Медицинская реформа
Место
УкраинаДнепр
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
При смене страны проживания в новой стране (если это не раша) еще нужно доказать, что ты врач.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Надо терпеть! АТО Путин нападет!
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Не смотрите 1+1. Это продажные журнашлюхи. Я точно знаю.
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1 из 2 ответов | показать все
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Путин Хуйло, "Оксана Паньковик, которую выбрали семейным врачом более 400 пациентов, опубликовала в сети свой доход в размере 3784 грн." - если это не факт - опровергните. :-)))
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