Не бросила друга: украинка отказалась от эвакуации из Ухань из-за собаки

Украинка Анастасия Зинченко отказалась от эвакуации из Ухань, охваченного коронавирусом, из-за того, что ей не разрешили взять с собой собаку.

"Мои старания попасть с Мишей домой увенчались провалом, - написала Настя у себя на странице в Instagram. – В посольстве мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой".

Девушка рассказала, что после звонка из посольства, где ее проинформировали об отказе, она стала связываться с МИД, МАППУ и т.д. Тогда из посольства с ней связались повторно и разрешили эвакуироваться с собакой, но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами.

"Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине, у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную клинику, которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой", - рассказывает Настя.

Она нашла машину, собрала все документы, забрала клетку для перевоза собаки и отправила все документы в в посольство.

Анастасия и Миша Instagram Анастасии Зинченко

"Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала", - пишет девушка, добавив, что после этого она связалась с МИД, откуда ей прислали письменный ответ, который гласил, что они имеют старый набор документов и даже не в курсе, что она собрала все документы и подала их в посольство.

"Тучка" Миша Instagram Анастасии Зинченко

"То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили", - пожаловалась украинка.

Теперь же, после того, как эвакуации других украинцев уже состоялась, Анастасия столкнулась с трудностями.

"Поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, сначала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила, и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связалась с полицией и объяснила, что я не улетела, а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо, но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, которые я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине, что смогла, и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь, что скоро все закончится и попаду домой с Мишей", - подытожила Зинченко.

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