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Названы ужасные последствия переутомления на работе

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Люди, которые чрезмерно переутомляются на работе, серьезно рискуют заработать серьезные заболевания.

В зоне риска почти половина мужчин и около трети женщин, передает RT.

Под "переутомлением" подразумевается усталость, которую сотрудники ощущают более 24 часов в неделю. У таких работников повышены риски развития сердечно-сосудистых заболеваний: на 30% у женщин и 29% у мужчин; также эндокринной системы: на 56% у женщин, 40% у мужчин.

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Кроме того, у них серьезно повышены риски, связанные с органами зрения: на 67% и 57%, соответственно.

Также из-за "переутомления" такие сотрудники в течение года значительно чаще болеют – в среднем 24,9 дня в году с утратой трудоспособности.

В исследовании приняли люди специальности сопряжены с высоким риском профессионального утомления: врачи, медсестры, учителя и офисные работники.

Переутомление на работе

Переутомление на работе

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные признаки хронического стресса.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
работа медицина болезнь
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Petrov Valery
Petrov Valery
Вот зачем с умным видом писать всякие глупасти? Эта мне можно. Полезно ли переутомление? Ещё как - об этом скажет любой спортсмен. Хочешь результата - перешагни порог возможного и работай на износ. И мозги тренируются аналогично. Вредно для здоровья? Нет, если организма не сваливается в болезнь. Есть такое слово - "закаливание". Так вот, именно стрессы запускают процессы адаптации к перегрузкам. Срок жизни при перегрузках, естессно, сокращается. А мы живём, чтобы больше прожить или чтобы чего-то достичь? Нафига нам долгая жизнь в нищете?
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