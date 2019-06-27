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/Новости медицины

Названы самые "горячие" точки гигиены в доме

1.6тЧитать материал на украинском

Для успешной борьбы с бактериями в доме необходимо уделять особое внимание местам повышенной загрязненности.

Об этом говорится в докладе Королевского общества по вопросам общественного здравоохранения Великобритании (RSPH). Также среди населения существует путаница в отношении разницы между грязью, микробами, чистотой и гигиеной, передает ВВС.

Среди самых опасных ситуаций, которые способствуют распространению вредных микробов, эксперты выделили следующее:

  • приготовление и обработка пищи;

  • есть пальцами;

  • не мыть руки после пользования туалетом;

  • кашель и чихание;

  • обработка и стирка "грязных" бытовых тканей и одежды;

  • уход за домашними животными;

  • обработка и вывоз мусора;

  • уход за инфецированным членом семьи.

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Чихание

Чихание

pixabay.com

Контакт с животным

Контакт с животным

pixabay.com

Мытье рук

Мытье рук

pixabay.com

Приготовление еды

Приготовление еды

pixabay.com

Также они подчеркнули, что люди должны различать чистоту и гигиену. Чистота означает удаление грязи и микробов, а гигиена – это регулярная уборка критических мест (туалет, ванная, кухня) с целью избежать распространения опасных инфекций.

Ранее MedOboz писал, что есть ряд правил, которые нужно помнить и соблюдать во время мытья рук, чтобы максимально обезопасить себя от вредных бактерий.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Тег
инфекция
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Надо давать перевод до конца раз уж взялись. Пост получился незавершенным.
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