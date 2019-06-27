Названы самые "горячие" точки гигиены в доме

Для успешной борьбы с бактериями в доме необходимо уделять особое внимание местам повышенной загрязненности.

Об этом говорится в докладе Королевского общества по вопросам общественного здравоохранения Великобритании (RSPH). Также среди населения существует путаница в отношении разницы между грязью, микробами, чистотой и гигиеной, передает ВВС.

Среди самых опасных ситуаций, которые способствуют распространению вредных микробов, эксперты выделили следующее:

приготовление и обработка пищи;

есть пальцами;

не мыть руки после пользования туалетом;

кашель и чихание;

обработка и стирка "грязных" бытовых тканей и одежды;

уход за домашними животными;

обработка и вывоз мусора;

уход за инфецированным членом семьи.

Чихание pixabay.com

Контакт с животным pixabay.com

Мытье рук pixabay.com

Приготовление еды pixabay.com

Также они подчеркнули, что люди должны различать чистоту и гигиену. Чистота означает удаление грязи и микробов, а гигиена – это регулярная уборка критических мест (туалет, ванная, кухня) с целью избежать распространения опасных инфекций.

Ранее MedOboz писал, что есть ряд правил, которые нужно помнить и соблюдать во время мытья рук, чтобы максимально обезопасить себя от вредных бактерий.

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