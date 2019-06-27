Названы самые "горячие" точки гигиены в доме

Для успешной борьбы с бактериями в доме необходимо уделять особое внимание местам повышенной загрязненности.
Об этом говорится в докладе Королевского общества по вопросам общественного здравоохранения Великобритании (RSPH). Также среди населения существует путаница в отношении разницы между грязью, микробами, чистотой и гигиеной, передает ВВС.
Среди самых опасных ситуаций, которые способствуют распространению вредных микробов, эксперты выделили следующее:
приготовление и обработка пищи;
есть пальцами;
не мыть руки после пользования туалетом;
кашель и чихание;
обработка и стирка "грязных" бытовых тканей и одежды;
уход за домашними животными;
обработка и вывоз мусора;
уход за инфецированным членом семьи.
Чихание
pixabay.com
Контакт с животным
pixabay.com
Мытье рук
pixabay.com
Приготовление еды
pixabay.com
Также они подчеркнули, что люди должны различать чистоту и гигиену. Чистота означает удаление грязи и микробов, а гигиена – это регулярная уборка критических мест (туалет, ванная, кухня) с целью избежать распространения опасных инфекций.
Ранее MedOboz писал, что есть ряд правил, которые нужно помнить и соблюдать во время мытья рук, чтобы максимально обезопасить себя от вредных бактерий.
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