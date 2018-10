Названы лауреаты Нобелевской премии-2018 по медицине

Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2018 год присудили Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе, которые провели исследование в области онкологических заболеваний.

Как сообщили в Twitter Нобелевского комитета, победа присуждена за "открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В Нобелевском комитете также отметили, что до открытия лауреатов прогресс в такой терапии онкологии был достаточно скромным.

"Иммунная контрольная терапия произвела революцию в лечении рака и коренным образом изменила то, как можно управлять раком", — сообщили в Twitter Nobel Prize.

Отмечается также, что этот способ лечения заключается в стимуляции способности иммунной системы атаковать опухолевые клетки и является совершенно новым принципом в лечении рака.

