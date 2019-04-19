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/Новости медицины

Названо опасное побочное действие от популярного жаропонижающего

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Новое исследование ученых из США показало, что популярное жаропонижающее - парацетамол может оказывать негативный эффект на психологическое состояние человека.

Специалисты медицины определили, что употребление данного лекарства снижает способность к сопереживанию, пишет "АиФ в Украине".

В исследовании приняли участие 114 человек. Половине людей дали 1000 мг парацетамола, а другой половине - плацебо. Причем ни исследователи, ни испытуемые не знали, кто именно получил парацетамол, а кто плацебо.

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Через час после этого людей попросили прочитать короткие отрывки рассказов о людях, которые имели какой-то положительный или вдохновляющий опыт. Ученые проверяли, насколько положительно участники эксперимента воспринимают описаны в отрывках события и насколько сильно сопереживают героям рассказов.

Оказалось, что у тех людей, кому достался парацетамол, способность к сопереживанию была снижена. Они понимали, что отрывок посвящен положительным событиям, но не сопереживали положительным моментам в жизни героя произведения.

Вред от жаропонижающего

Вред от жаропонижающего

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали неожиданный способ быть счастливым.

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Место
США
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