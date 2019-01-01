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/Новости медицины

Названо действенное ''лекарство'' от похмелья

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Газированная вода с лимонным соком помогает устранить признаки похмелья и улучшить самочувствие после бурных праздников.

К такому выводу пришли китайские ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу, так как этот напиток активизирует фермент, который снижает уровень ацетальдегида, передает MedikForum.

"Выделяемый печенью в ответ на употребление алкоголя фермент алкогольдегидрогеназа преобразует этанол в ацетальдегид, что позволяет снизить количество алкоголя в крови. В результате взаимодействия ацетальдегида и другого фермента, альдегиддегидрогеназы, получается ацетат. Это вещество безвредно, однако при взаимодействии ацетальдегида и ацетата возникает тяжелый похмельный синдром", – рассказали ученые.

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По словам исследователей, похмелье возникает из-за замедлившегося процесса усвоения алкоголя организмом. А лимонная газировка содержит компоненты, которые ускоряют реакции по переработке спиртного и выведение побочных продуктов.

Названо действенное ''лекарство'' от похмелья

Лайфхакер

Пузырьки углекислого газа увеличивают поверхность всасывания жидкости, благодаря чему она быстрее поступает в кровь. Также улучшается кровоток, стимулируется желчеотделение и перистальтика кишечника, активируются процессы очищения организма от токсинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские ученые пришли к выводу, что похмелье влечет физический вред для организма. Оно влияет на когнитивные процессы. А при частом употреблении алкоголя повышается риск заболевания болезнью Альцгеймера.

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Тема
Исследование ученых
Место
Китай
Теги
здоровьеалкоголь
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