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Названа внезапная причина смертей

1.1т Читать материал на украинском

Пожилые люди, у которых наблюдаются случайные изменения в ежедневной двигательной активности, больше всего подвергаются риску травм, инвалидности и даже смерти.

Это выяснили ученые из США и Канады, написал EurekAlert!.

В исследовании, которое продлилось в течение 13 лет, приняли участие 1275 человек. Специалисты контролировали физическую активность людей с помощью мониторов, надетых на запястье.

Названа внезапная причина смертей

Названа внезапная причина смертей

Наш Киев

Так, ученые продемонстрировали, что у участников, которые внезапно начинали двигаться активнее или вести себя более спокойно около 1-90 минут или более двух часов, повышался риск развития слабости и инвалидности с нарушением повседневной деятельности в течение следующих 13 лет.

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Люди с такой "картиной двигательной активности" также умирали в 1,6 раза чаще.

Как сообщал OBOZREVATEL, загрязнение воздуха может быть причиной вдвое большего числа смертей, чем считалось ранее. При этом люди умирают главным образом от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных хроническим воздействием аэрозолей.

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Место
США
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