Названа "таблетка", которая быстро избавит от стресса

В США ученые из Мичиганского университета доказали, что получасовая прогулка на природе способствует снятию стресса.

Исследователи отметили, что во время отдыха не стоит пользоваться телефоном и мобильным интернетом, передает Frontiers in Psychology.

Авторы работы назвали данный способ "натуральной таблеткой", которая позволяет значительно снизить уровень гормонов стресса.

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"Мы уже точно знаем, что стресс, вызванный повышенным уровнем кортизола, снижается, когда вы проводите время на природе", – рассказала Мэри Кэрол Хантер, одна из авторов статьи.

Эксперимент с добровольцами показал, что 20-минутной прогулки на природе достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола. Также его снижению способствовал отдых за городом, сидя или гуляя где-нибудь в сельской местности.

"Нужно принимать "натуральную таблетку" в дневное время, не заниматься спортом и избегать социальных сетей, интернета, телефонных звонков, разговоров и чтения", – подчеркнула Хантер.

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