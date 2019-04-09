Названа "таблетка", которая быстро избавит от стресса

В США ученые из Мичиганского университета доказали, что получасовая прогулка на природе способствует снятию стресса.
Исследователи отметили, что во время отдыха не стоит пользоваться телефоном и мобильным интернетом, передает Frontiers in Psychology.
Авторы работы назвали данный способ "натуральной таблеткой", которая позволяет значительно снизить уровень гормонов стресса.
"Мы уже точно знаем, что стресс, вызванный повышенным уровнем кортизола, снижается, когда вы проводите время на природе", – рассказала Мэри Кэрол Хантер, одна из авторов статьи.
Эксперимент с добровольцами показал, что 20-минутной прогулки на природе достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола. Также его снижению способствовал отдых за городом, сидя или гуляя где-нибудь в сельской местности.
"Нужно принимать "натуральную таблетку" в дневное время, не заниматься спортом и избегать социальных сетей, интернета, телефонных звонков, разговоров и чтения", – подчеркнула Хантер.
Стресс на работе
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