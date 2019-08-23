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Названа смертельная опасность от бессонницы

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Бессонница увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности.

Об этом заявили шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме, изучив данные 1,3 млн человек, передает EurekAlert.

В исследовании ученые учитывали генетические факторы бессонницы, что позволило определить четкую причинно-следственную взаимосвязь между недосыпом и заболеваниями сердца. Оказалось, что обладание вариантами генов, которые способствуют бессоннице, повышает риск инсульта и других нарушений.

Новости
Детская бессоница приводит к плохим последствиям

Согласно результатам предыдущих обсервационных исследований, бессонница, которая поражает 30% населения мира, способствует развитию сердечной недостаточности.

Однако этот тип исследований не способен выявить причинно-следственную связь, поэтому оставалась возможность, что проблемы с сердцем ухудшают качество сна.

Бессоница

Бессоница

Как сообщал OBOZREVATEL, найдено неожиданное средство для лечения бессонницы.

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Место
Швеция Стокгольм
Теги
медицина здоровье болезнь
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