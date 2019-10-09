Названа "алкогольная" причина появления прыщей

Чрезмерное употребление алкоголя может вызывать угревую сыпь на лице.

Как пишет издание The Sun, проблемы с кожей возникают из-за лопания кровеносных сосудов на лице.

В алкоголе содержится много сахара, что приводит к морщинам и других неприятным метаморфозам на лице. Кроме того, на лице будут появляться мешки и темные круги под глазами.

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Так, ученые советуют употреблять не более шести бокалов пива или тех же шести бокалов вина в неделю.

"Также рекомендуется не пить все за один раз, а распределять в течение недели", – пишет издание.

Кроме того, злоупотребление алкоголя может привести к ломке волос, ведь алкоголь приводит к дегидратации, что, в свою очередь, влияет на волосяные фолликулы.

Прыщи

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