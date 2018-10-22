Названа привычка мужчин, понижающая умственные способности детей

Курение влияет на организм мужчины и снижает когнитивные способности его потомства.

Американские ученые из Университета штата Флорида в Таллахаси, пришли к выводу, что в группе риска не только дети, но и внуки, сообщает MedicalXpress.

Исследование проводилось на лабораторных мышах. В течении 12 недель, самцы получали никотиновый раствор, после чего оплодотворяли самок. В следствии, как обнаружили специалисты, их потомство имело различные недостатки, такие как: гиперактивность, дефицит внимания и когнитивные нарушения.

Новости Назван неожиданный вред курения

Правда, когда самок скрестили с самцами без никотиновой зависимости, их потомство также имело значительные нарушения, но их степень была значительно ниже.

По словам ученых, молекулы, включающие и выключающие определенные участки ДНК, затрагивают ген, который кодирует дофаминовый рецептор D-2 молекулу, играющую важную роль в развитии мозга и процессе обучения ребенка.

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