Названа причина, почему с возрастом растет живот

У людей с возрастом из-за замедления организма сжигать жир начинает расти живот.

К такому выводу пришли ученые из США, проведя опыты на мышах, передает РИА "Новости".

Согласно исследованию, у пожилых мышей иммунные В-клетки в брюшном жире неожиданно начинают разрастаться, что приводит к нарушению обмена веществ и возникновению воспаления. То есть в молодом возрасте эти иммунные клетки организм побеждает, а в более зрелом они просто остаются в брюшной полости.

Специалисты сообщили, что побороть этот недуг можно. Ученые заявили, что нужно проверить эффективность воздействия на плохо работающие жировые В-клетки препаратов, которые используют в лечении некоторых видов рака.

Если результат будет положительным, тогда можно будет снизить уровень таких возрастных заболеваний обмена веществ, как диабет второго типа и атеросклероз.

Ожирение Иллюстрация

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