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Названа неожиданная опасность жевательных резинок

1.4т
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Длительное использование жевательной резинки может привести к развитию головных болей.

Как отмечает стоматолог Дмитрий Смирнов, увлекаться жвачкой не стоит, если и использовать, то нечасто и совсем недолго.

"Жевательная резинка – это средство гигиены, такое же, как и зубная паста. Но при этом никто же не жует пасту только потому, что им нравится ее вкус и запах. Так и с жвачкой обстоит дело – использовать ее можно не дольше 3-5 минут, чтобы хоть чуть-чуть очистить зубы от остатков еды", – цитирует его слова "Аргументы и факты".

Ученые сообщили, что жевательные резинки могут вызывать частые головные боли

Ученые сообщили, что жевательные резинки могут вызывать частые головные боли

focus.ua

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Как отметил доктор, если же взрослые и дети начинают жевать жвачку постоянно, длительное время, они начинают проводить избыточную и совершенно ненужную тренировку жевательных мышц челюсти. Из-за этого легко может развиться их гипертрофия, что в дальнейшем легко приводит к появлению головных болей.

Так что увлекаться жвачкой не стоит, если и использовать, то нечасто и совсем недолго. При этом рассчитывать, что она поможет полностью очистить зубы от налета пищи, не приходится.

Как писал OBOZREVATEL, врач-диетолог рассказала, почему утром нужно есть углеводы.

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Автор
Глеб Иванов
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